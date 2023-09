Ce sanctuaire méconnu dédié à sainte Rita

Pour prier sainte Rita, nul besoin de se rendre à Cascia, en Italie, où repose son corps. Le sanctuaire de Vendeville, dans le nord de la France, abrite aussi des reliques de la sainte, et attire des foules de pèlerins depuis cent ans.

À Vendeville, une petite commune de 1.600 âmes, se trouve l’un des sanctuaires les plus fréquentés du nord de la France. Et pour cause, il abrite les reliques de sainte Rita, très populaire parmi les fidèles catholiques. Cette épouse et mère de famille devenue religieuse est surtout connue pour être la sainte patronne des causes désespérées.

Si son corps repose au sanctuaire de Cascia, en Italie, près de 120.000 pèlerins fréquentent chaque année dans le sanctuaire de Vendeville, dans le département du Nord, soit au moins 300 par jour, selon l’office de tourisme de Seclin Mélantois,. Ils viennent se recueillir sur les reliques de sainte Rita, conservées dans la grande église en brique rouge du village.

Extérieur du sanctuaire Sainte Rita de Vendeville. Sanctuaire Sainte Rita

Au vu de l’affluence toujours plus importante de fidèles venus de toute la région et d’ailleurs, la commune vient d’être labellisée, le 24 septembre, « ville sanctuaire de France ». Elle rejoint ainsi la liste de 20 célèbres sanctuaires, parmi lesquels Lourdes, Paray-le-Monial, le Mont-Saint-Michel et Rocamadour. L’association des « Villes sanctuaires de France », en partenariat avec les offices de tourisme, vise à « faciliter le séjour des pèlerins et des touristes » et centraliser les informations pour les organisateurs de pèlerinages, afin de « promouvoir le tourisme de la spiritualité ».

Une vraie reconnaissance pour ce sanctuaire qui ne l’est devenu que par un heureux concours de circonstances, il y a près d’un siècle. « Avec le label, la fréquentation du sanctuaire pourrait augmenter de 40% », assure l’abbé Jean-Pierre Roussel, recteur du sanctuaire de Vendeville.

Une annonce dans le journal

La grande église en brique rouge du village, bâtie en 1866, n’était pas à l’origine destinée à devenir le grand sanctuaire qu’elle est devenue, puisqu’elle était d’abord dédiée à Saint-Eubert, évangélisateur de la région. C’est seulement en 1928 que l’histoire commence, lorsque le curé de la paroisse de l’époque, l’abbé Henri Dumortier, répond à une petite annonce dans La Croix, qui proposait à une paroisse pauvre la donation d’une sculpture en plâtre de sainte Rita. Après l’installation de la grande statue dans l’église, le curé de la paroisse obtient du monastère de Cascia une relique de la sainte, et fonde la confrérie de Sainte Rita.

Depuis, de nombreux de fidèles venus de toute la région et d’ailleurs se pressent toute l’année au sanctuaire pour demander l’intercession de sainte Rita, notamment pour sa fête le 22 mai et la grande bénédiction des roses. Nul doute que la nouvelle distinction de « Ville sanctuaire » devrait permettre au sanctuaire de Vendeville d’étendre encore sa renommée.

