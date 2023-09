Meryem, musulmane convertie au catholicisme tenait tant à être au Vélodrome

Jeune catéchumène convertie par la lecture de saint Irénée, Meryem est venue de Lyon pour assister à la messe du Pape. Un pape dont elle admire l’ouverture sur le monde.

Ce samedi 23 septembre, quelques heures avant que le Pape ne préside la messe au Stade Vélodrome à Marseille, le Congrès Mission bat son plein. Parmi les visiteurs, Meryem, 26 ans, assise dans un fauteuil roulant. Un handicap de naissance qui l’empêche de marcher à sa guise, mais qui n’a pas freiné son élan pour venir accueillir le Pape François, de visite dans la cité phocéenne dans le cadre des Rencontres méditerranéennes. Un voyage qu’elle effectue avec Mission Ismérie, une association catholique qui apporte son aide et son soutien aux musulmans qui souhaitent devenir chrétiens. C’est en effet le vœu de Meryem.

Depuis cinq ans, elle entreprend un long cheminement vers le Christ. Catéchumène depuis quelques années, elle aimerait être baptisée dans l’Eglise chaldéenne. Le déclic ? La lecture des textes de saint Irénée, grand saint lyonnais et docteur de l’Eglise. « J’avais beaucoup de préjugés, en tant que musulmane, sur le catholicisme. C’est saint Irénée qui m’a vraiment aidé à comprendre le Christ, à articuler foi et raison », confie-t-elle. A la source de son attirance vers la foi catholique, la peur de l’enfer, véhiculée par la religion musulmane. « J’ai demandé au Seigneur de me libérer de cela. J’ai découvert dans les Evangiles que Jésus est quelqu’un de bien ! Mais j’avais du mal à adhérer avec sa divinité. J’ai eu la chance de vivre une rencontre personnelle avec le Christ. Mon espérance est alors devenue une foi ».

Cette jeune étudiante en sciences humaines se réjouit de rencontrer le Pape. Triste et déçue de ne pas avoir pu se rendre aux JMJ de Lisbonne en raison d’une opération médicale, elle a fait le déplacement depuis Lyon. « J’aime beaucoup le Pape, il répond à cette vocation de faire en sorte que l’Eglise soit ouverte à tous, c’est un Pape ouvert sur le monde ».

