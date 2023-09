François visite le quartier le plus pauvre de Marseille

Au matin du deuxième jour de sa visite à Marseille, le 23 septembre 2023, le pape François a réservé un moment en privé à des personnes démunies, dans un centre tenu par les Missionnaires de la Charité – sœurs de Mère Teresa – à Saint-Mauront, quartier le plus pauvre de la cité phocéenne.

Après des rendez-vous informels, le pontife argentin a rejoint le quartier de Saint-Mauront, tristement connu pour être l’un des plus pauvres de France. Il était attendu par plus d’une cinquantaine de personnes à la maison des Missionnaires de la Charité, religieuses au sari blanc à liseré bleu fondées par Mère Teresa, consacrées au service des plus pauvres.

Sous un préau où étaient affichées des pancartes de bienvenue en diverses langues, le pape a été accueilli par une petite foule joyeuse, recevant des sœurs une guirlande de fleurs – tradition indienne – autour du cou. Parmi les participants, Yannick, 52 ans, Marseillais, confiait aux journalistes se réjouir de cette visite de l’évêque de Rome et saluait le « moral d’acier » des religieuses qui gardent « la banane » malgré le « manque de respect » qu’elles essuient, confrontées à la dure réalité de la rue.

Durant cette rencontre hors du champ des caméras, le pape François a offert à la communauté une statue de saint Joseph – un saint auquel il est très attaché – portant l’Enfant Jésus dans ses bras.

La visite historique du Pape François à Marseille