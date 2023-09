Comme l’a fait remarquer Gad Elmaleh, « c’est la première fois que dans ce stade, on est tous dans la même équipe ! ». Tous sont en effet là pour Dieu, et pour accueillir le pape François qui présidera la messe au Stade Vélodrome de Marseille à l’occasion de la clôture des Rencontres méditerranéennes. L’humoriste a témoigné de son affection pour la Vierge pendant que les gradins du stade se remplissaient progressivement. Il a demandé la protection de Notre-Dame de la Garde et exhorté à savoir « vivre ensemble », « l’un à côté de l’autre, ensemble, uni » avant d’inviter à venir « là où est la lumière ».

Avant lui, c’est son ami Mehdi Djaadi, comédien également, musulman converti, qui avait pris la parole pour témoigner de sa foi dans le Christ. Ils ont ensemble récité une prière à la Vierge Marie, accompagnés au piano par le chanteur Grégoire (Toi + Moi) :

« La Méditerranée, une mer qui ne voudrait jamais séparer, une mer qui souffre en silence dans l’écho de nos violences, avec nos frères et nos sœurs en humanité, Notre-Dame-de-la-Garde, Gardienne et protectrice de nos âmes bouleversées, écoutes notre prière : O Marie, femme d’Espérance, tu surplombes cette Méditerranée qui coule en chacun de nous, de Notre-Dame-d’Afrique, à Notre-Dame-de-l’Atlas, tu es près de nous, toi, notre “Bonne Mère”, tu veilles sur Marseille mais tes bras sont encore plus grands, ta tendresse n’a pas de frontières, tu écoutes toutes celles et ceux qui se confient à toi (…). Éternelle Méditerranée tu as été un repère pour tant de nos frères et tant de nos sœurs passés d’un côté à l’autre de la rive, en quête d’une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs familles. Certains y ont laissé leur vie (…). Aide-nous sur le chemin de la fraternité, de l’amour et de paix. »