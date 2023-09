Quelque 650 personnes en situation de précarité vont participer à un grand banquet solidaire vendredi 22 septembre à Marseille. Organisé dans le cadre des Rencontres méditerranéennes auxquelles participe le pape François, ce dernier pourrait y faire une apparition.

650 : c’est le nombre de bouches que le restaurant « Le République », situé sur le Vieux Port à Marseille, aura à nourrir le 22 septembre. À l’occasion des Rencontres méditerranéennes, qui débuteront dès le 17 septembre, un grand banquet solidaire sera organisé à destination de 650 convives, issus de milieux pauvres et défavorisés, sur l’esplanade de la Major. En collaboration avec d’autres restaurants marseillais et l’association de boulangeries solidaires Pain et Partage, « Le Rép' » proposera le plat, qui sera méditerranéen. « Le République est un restaurant qui veut encourager la mixité sociale », explique à Aleteia le chef Sébastien Richard. Ainsi, au République, se mélangent aussi bien les clients qui réservent et dépensent une trentaine d’euros pour déguster les plats cuisinés et ceux qui viennent grâce à des associations, au moyens de conventions sociales.

Pour cela, le chef marseillais a créé une association dénommée « La petite Lili ». « Le but, c’est de permettre à des personnes qui n’ont pas beaucoup de moyens de manger au restaurant pour un prix symbolique. » Tout le monde déjeune dans le même espace, et ceux qui viennent grâce aux associations paient un euro. « Ils se rendent au comptoir comme tout le monde, c’est une manière aussi de préserver leur dignité », estime le chef.

La venue attendue du Pape

Pour Sébastien Richard, participer à ce banquet était « un peu une évidence ». « La Méditerranée me touche beaucoup, et je suis chrétien, donc il n’y avait pas d’hésitations à avoir », renchérit-il. D’autant plus que le pape François, très attendu à Marseille où il viendra du 22 au 23 septembre, pourrait y apparaître après le temps de recueillement prévu de 18h à 19h, en hommage aux marins et migrants morts en mer. « Ce serait la cerise sur la gâteau, c’est le cas de le dire », s’enthousiasme le chef. « Humainement, c’est quelque chose de très important, aussi bien pour moi que pour mon association. Co-orchestrer ce repas caritatif pour ces personnes qui sont dans le besoin en connaissant la proximité du Pape avec les personnes démunies est une chance énorme à mes yeux. La boucle est bouclée. »

Déjà inscrit à la messe qui sera célébrée au vélodrome en présence du Pape, le chef Richard ne cache pas sa joie d’accueillir le Pape dans la cité phocéenne. « C’est l’événement de l’année qui fermera en quelque sorte 2023. Il faut absolument venir. »