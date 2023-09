Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte Macron, vont assister à la messe du pape François au stade Vélodrome de Marseille samedi 23 septembre.

Le président de la République et sa femme assisteront à la messe que célébrera le pape François au stade Vélodrome de Marseille, rapporteLa Croix.Emmanuel Macron devrait également être présent à la conclusion des Rencontres méditerranéennes à l’origine de la visite du Pape dans la citée phocéenne. François y prononcera un discours mais le président français ne devrait pas s’exprimer. Un entretien privé en fin de matinée samedi 23 septembre est également au programme mais aucune prise de parole publique n’est prévue.

Le Pape ne sera par ailleurs pas accueilli à sa descente de l’avion le vendredi 22 septembre par Emmanuel Macron comme initialement annoncé. C’est donc Élisabeth Borne qui devrait l’accueillir à l’aéroport de Marseille. Pour mémoire, Emmanuel Macron et le pape François se sont rencontrés trois fois depuis 2017. Leur dernier échange a eu lieu le 24 octobre 2022, il y a près d’un an, au Vatican et a duré 55 minutes.