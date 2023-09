Messe du Pape à Marseille : il reste encore des places !

Alors que la venue du pape François à Marseille approche, les organisateurs des Rencontres méditerranéennes ont annoncé qu’il restait encore quelques places pour la messe du Pape qui sera célébrée au stade de Vélodrome le 23 septembre à 16h15.

Depuis l’annonce de la visite du pape François à Marseille les 22 et 23 septembre 2023, les catholiques en France se réjouissent. Bien qu’il ne soit ni un voyage apostolique, ni une visite d’État, le déplacement du Pape à Marseille est extrêmement attendu. D’autant plus qu’il va célébrer une messe à 16h15, au stade Vélodrome, pouvant accueillir 67.000 personnes. Et bonne nouvelle : il reste encore quelques places pour pouvoir assister à cet événement !

Des centaines de places disponibles

Si la grande majorité d’entre elles a déjà été distribuée durant l’été, Amaury Guillem, responsable du service de communication des Rencontres méditerranéennes, chiffre tout de même le nombre de places restantes à « quelques centaines ». « Nous avions des milliers de places disponibles la semaine dernière mais depuis que nous en avons fait l’annonce nous avons reçu énormément de demandes », explique-t-il à Aleteia. Néanmoins, il est encore possible d’en faire la demande sur le site site officiel dédié aux Rencontres méditerranéennes. « Nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde », prévient toutefois Amaury Guillem, précisant que les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. Autre possibilité pour obtenir le fameux sésame : en faire une demande auprès de sa paroisse.

Les places pour assister à la messe du Pape sont gratuites et nominatives. Les billets seront envoyés par mail ou bien distribués directement par le service de pèlerinage diocésain ou la paroisse. Les billets ne peuvent être ni vendus ni donnés à quelqu’un d’autre, même en cas d’empêchement. Dans ce cas précis, les organisateurs conseillent de les prévenir en amont de l’impossibilité d’assister à la messe afin qu’ils puissent annuler le billet et l’attribuer à quelqu’un d’autre.