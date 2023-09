Dans un entretien avec "Famille Chrétienne", les parents d'Émile, deux ans et demi, disparu depuis le 8 juillet, ont révélé que le cardinal Aveline les avait appelés et invités à se joindre à la messe célébrée par le Pape à Marseille le 23 septembre. Ils s'y rendront avec leur famille.

« Nous avons été très touchés d’avoir été invités en famille à assister à la messe du pape à Marseille », confient les parents d’Émile, petit garçon de deux ans et demi disparu le 8 juillet 2023 dans les Alpes. Dans les colonnes de l’hebdomadaire Famille Chrétienne, ils expliquent que le cardinal Jean-Marc-Aveline les a appelés pour les soutenir dans leur épreuve.

Le petit Émile a disparu alors qu’il se trouvait dans sa famille au hameau du Haut-Vernet situé dans les Alpes-de-Haute-Provence. L’enquête judiciaire a récemment été élargie aux faits criminels « d’enlèvement de mineur de 15 ans » et « séquestration », a rapporté l’AFP. Sans nouvelles de leur enfant depuis plus d’un mois et demi, Colomban et Marie, les jeunes parents du garçon, ont accordé pour la première fois un entretien à la presse.

Dans leur malheur, ils confient recevoir les prières « de l’entièreté du monde catholique et chrétien » et regrettent que leur amour pour la messe traditionnelle ait été moqué et caricaturé par certains médias.

Un appel du cardinal Aveline

Ces militants au Centre Charlier et à l’Agrif [Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne, NDLR] racontent avoir été soutenus par « toute la communauté catholique ». « Un jour, explique Colomban, j’ai reçu un appel d’un numéro inconnu. Ce n’était pas pour une fois un journaliste, mais un message du cardinal-archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, qui voulait nous assurer de son soutien et de ses prières, avec toute l’Église, pour Émile et nous-mêmes. Nous avons été très touchés d’avoir été invités en famille à assister à la messe du pape à Marseille. »

Pour Samuel Pruvot, rédacteur en chef chez Famille Chrétienne qui a pu les interviewer chez eux, « Colomban et Marie sont heureux de se rendre en famille à la messe du pape François à Marseille. Alors que certains médias les ont traités d’intégristes et de fascistes, cela montre qu’ils font bien partie de l’Église catholique et qu’ils y trouvent leur force, surtout dans le drame qu’ils traversent ».

Le pape François se rend à Marseille les 22 et 23 septembre prochains à l’occasion des Rencontres méditerranéennes. Il célèbrera une messe au stade Vélodrome le samedi après-midi devant près de 60.000 fidèles.