Dans une interview à "Famille Chrétienne", les parents d'Émile, petit garçon de 2 ans disparu depuis le 8 juillet dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), se confient pour la première fois dans les médias sur la souffrance endurée et leur parcours de foi.

Cela fait bientôt deux mois qu‘Émile, deux ans et demi, a disparu. Aperçu pour la dernière fois dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) où il était en vacances chez ses grands-parents, le petit garçon n’a plus donné signe de vie, suscitant une forte émotion au niveau national, et une vague de prières chez les catholiques. La famille, jusqu’ici demeurée silencieuse, a choisi de s’exprimer auprès de Famille Chrétienne. Dans un entretien, les parents du garçonnet, Colomban et Marie, se confient à cœur ouvert. Tous deux remercient la gendarmerie, les bénévoles et les juges d’instruction pour « leur investissement exceptionnel » dans la recherche de leur fils. L’enquête sur la disparition d’Émile a été élargie, le 21 août dernier aux faits criminels d’enlèvement de mineur de moins de 15 ans et de séquestration.

Fustigeant le traitement médiatique auquel la disparition d’Émile a été soumise, Colomban et Marie expliquent se raccrocher à leur foi, que beaucoup de médias sont, selon eux, dans l’incapacité de comprendre, voire tournent en ridicule. « Certains témoignages malveillants dans la presse font preuve d’une ignorance crasse […] », déclare notamment la maman d’Emile. « Face au drame, nous sommes restés soudés avec nos familles et amis. Nous avons aussi l’impression que, au-delà de nous, c’est notre foi qui est ridiculisée. […] Ce sont de petites contrevérités, cela n’est peut-être pas très important, mais leur accumulation à la longue est révoltante. C’est douloureux de voir certains parler pour ne rien dire sur nous, alors qu’il s’agit de notre fils qui a disparu. »

Prière et espérance

Dans cette tempête médiatique, la famille d’Émile explique toutefois avoir trouvé espoir et réconfort dans le soutien massif, venu de toutes parts, qui leur a été immédiatement témoigné. « La solidarité a été très forte », affirment-ils reconnaissants. « Tous les cercles ont répondu : professionnel, amical ; des villageois, des inconnus, sans considération d’origine, d’opinion ou de religion… ». Réaffirmant son attachement à la messe traditionnelle de leur diocèse, la famille d’Émile a tenu à assurer : « Nous prenons avec joie les prières d’où qu’elles viennent. Elles montent de l’entièreté du monde catholique et chrétien, et même au-delà. On ne fait pas le tri. » Colomban et Marie ont même reçu une invitation du cardinal Aveline pour participer à la messe du pape François, à Marseille, le 23 septembre. L’archevêque de Marseille les a appelés pour les assurer de sa prière.

« C’est bien joli de parler de la Croix, mais quand on y est… On dit souvent que Jésus nous aide à porter la Croix, mais nous, nous l’avons vraiment senti ! », confie encore la maman d’Émile. Si le couple « imagine forcément le pire », il redouble aussi de prières. « Nous continuons à implorer le Seigneur. Nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer… Nous demandons à tous ceux qui veulent faire quelque chose pour nous de continuer à prier. »