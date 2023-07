Élan de prière pour le petit Émile

Émile, 2 ans, a disparu samedi 8 juillet au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Face à cette inquiétante disparition, les catholiques en France se mobilisent. Sur les réseaux sociaux, dans les paroisses et individuellement, une seule prière monte vers le ciel pour Émile.

La France entière est ébranlée par la disparition d’Émile, garçonnet de deux ans disparu samedi 8 juillet dans le village du Vernet (Alpes de Haute-Provence) alors qu’il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Malgré les dispositifs déployés pour le retrouver, l’enfant est toujours porté disparu sans qu’aucune piste ne soit encore privilégiée par les autorités.

Depuis, les catholiques se mobilisent par la prière en se tournant vers le Ciel pour Lui demander soutien et réconfort pour la famille d’Émile dans cette épreuve. Dans plusieurs paroisses, des veillées de prière sont organisées comme à Rennes, dimanche 9 juillet, où une veillée de prière sans interruption a eu lieu toute la nuit dans l’église Saint-Germain. Plusieurs fidèles se sont ainsi relayés toute la nuit pour prier jusqu’au matin. Lundi 10 juillet, la même initiative a eu lieu en la Chapelle Saint-Catherine à Vannes, avec la possibilité de remplir un formulaire pour se joindre aux priants à distance.

Un appel de la maman à prier Benoîte Rencurel

Fervents croyants, les parents du petit garçon ont eux aussi appelé les catholiques à les soutenir de leur prière. La maman d’Émile a notamment demandé l’intercession d’une personne bien particulière pour retrouver son fils. « Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rencurel, mystique des apparitions du Laus. Le diable l’emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter et les anges la ramenaient », peut-on lire sur Facebook. Benoîte Rancurel, née en 1647, était une jeune femme bergère, connue pour avoir reçu des apparitions de la Vierge Marie, alors qu’elle gardait ses troupeaux. Elle recevait également des visions de son ange gardien et de plusieurs saints. Benoîte connut ces visions pendant 54 ans, et elles donnèrent lieu à l’érection d’un sanctuaire, « Notre-Dame du Laus ». Ces apparitions mariales ont été reconnues par l’Église officiellement en 2008.

@Sanctuaire Notre-Dame-du-Laus

Des chaînes de prière

Un groupe Facebook intitulé « Prions pour Émile », comptabilisant 800 membres, a été créé dans la foulée de la tragique disparition afin de recenser l’ensemble des initiatives de prière. Une neuvaine à saint Expédit, réputé pour son aide rapide dans les situations compliquées et urgentes, a également débuté. L’association « La France prie » qui promeut la récitation et la méditation du rosaire, a également proposé de prier pour le petit garçon. Mgr Gobilliard, évêque de Dignes, a exprimé son soutien à la famille : « Avec les jeunes du diocèse de Digne à côté du Vernet, nous prions pour le petit Émile et sa famille. Merci au père Bernard, vicaire général et au père Jean Sébastien curé du soutien qu’ils apportent à sa famille depuis le début. Merci aux services de secours à la gendarmerie et aux bénévoles pour leur engagement. »