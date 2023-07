Le Pape à Marseille : une visite plus longue que prévue

Le Vatican a dévoilé, samedi 29 juillet 2023, le programme de la visite du pape François à Marseille, du vendredi 22 au samedi 23 septembre, dans le cadre des Rencontres méditerranéennes. Une rencontre officielle avec Emmanuel Macron a notamment été ajoutée à l'agenda.

Si les grandes lignes du 44e voyage apostolique du pape François à Marseille, organisé dans le cadre des Rencontres méditerranéennes (MED 23), avaient été dévoilées en mai par le diocèse de Marseille, le Bureau de presse du Saint-Siège a fourni de plus amples détails ce 29 juillet, avec quelques nouveautés.

Au lieu d’arriver le samedi matin comme il était prévu initialement, le Pape de 86 ans atterrira à Marseille le vendredi 22 septembre en début d’après-midi. Il sera officiellement accueilli par le président Emmanuel Macron à son arrivée à l’aéroport international de Marseille-Marignane.

Il se rendra ensuite à 17h15 la basilique Notre-Dame de la Garde pour une prière mariale avec le clergé diocésain. Il y effectuera une salutation. Sa première journée à Marseille se conclura à 18h par un moment de recueillement avec les chefs religieux près du Mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer, sur le parvis de la basilique Notre-Dame de La Garde, où il prendra la parole.

Deuxième rencontre avec Emmanuel Macron

Dès le début de la matinée, le samedi 23 septembre, le pape François rencontrera à l’archevêché des personnes en situation de précarité économique. Une rencontre qui n’était pas prévue dans la première version du programme. Il se rendra ensuite à 10h au Palais du Pharo pour la session conclusive des Rencontres méditerranéennes, dans le cadre de laquelle il prononcera un discours.

Autre élément nouveau, le Pape rencontrera à nouveau Emmanuel Macron de manière officielle au Palais du Pharo le samedi à 11h30. Une photo et un échange de cadeaux sont prévus. En revanche il n’y aura pas de discours public afin de ne pas donner à cette visite le caractère d’une visite d’État.

A 16h15, le pape François présidera une messe au Stade Vélodrome, pour laquelle sont attendus des milliers de fidèles venus de toute la France. C’est lui qui prononcera l’homélie. En revanche,en raison de ses problèmes de mobilité, il a pris l’habitude depuis quelque temps de laisser l’évêque du lieu présider l’eucharistie à l’autel : cette tâche devrait donc incomber au cardinal Jean-Marc Aveline, l’archevêque de Marseille. Il quittera ensuite Marseille en début de soirée.

Marseille, une étape du pèlerinage méditerranéen du pape François

Ce 44e voyage apostolique du pape François s’inscrit dans la série des nombreux voyages du pape François dans des villes du Bassin méditerranéen depuis 2013 (Lampedusa, Naples, Palerme, Gênes, Tirana, Sarajevo, Jérusalem, Istanbul, Athènes, Rabat, Le Caire…) démontrant l’attention du premier pape latino-américain pour cet espace maritime qui fut le berceau de la diffusion du christianisme, et qui se trouve aujourd’hui confronté à de graves enjeux géopolitiques, à commencer par les migrations.

Il s’agira de la deuxième participation du pape François aux Rencontres méditerranéennes, après sa venue à Bari, au sud de l’Italie, le 23 février 2020. Le pontife argentin avait en revanche annulé sa venue à Florence pour la deuxième édition de ces Rencontres, le 27 février 2022, en raison de ses douleurs au genou.

Les Rencontres méditerranéennes de Marseille, qui débuteront dès le 17 septembre 2023, prendront une tonalité plus internationale et interreligieuse, avec, outre des évêques, la présence de représentants d’autres religions, et de jeunes provenant d’une trentaine de pays du pourtour méditerranéen.

La visite du pape François sera la première d’un pontife à Marseille depuis celle de Clément VII, venu en octobre 1533 célébrer le mariage de sa nièce Catherine de Médicis avec Henri, le fils du roi de France François Ier, qui deviendra quelques années plus tard le roi Henri II.

Dominant la cité phocéenne, la basilique Notre-Dame de La Garde dévoile ses 800 ans d’Histoire :