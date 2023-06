Qui est le dernier pape à être venu à Marseille ?

Si le pape François est attendu le 23 septembre prochain à Marseille, savez-vous à quand remonte la dernière visite d'un Pape dans la cité phocéenne ? Pour répondre à cette question, il va falloir se plonger dans les livres d'histoire de France car la dernière remonte au XVIe siècle !

On le sait, l’impatience est grande à Marseille avec la venue du pape François le 23 septembre prochain, ce qui constituera la toute première visite en France du souverain pontife argentin depuis son élection en 2013. Si ses prédécesseurs récents sont venus plusieurs fois en France, — une fois pour Benoit XVI en septembre 2008 et huit fois pour Jean-Paul II —, en revanche dans la cité phocéenne, cela remonte, non pas à quelques années mais à quelques siècles.

C’est en effet le 11 octobre 1533, que le pape Clément VII, né Jules de Médicis, débarque en bateau à Marseille avec sa jeune nièce, Catherine de Médicis qu’il vient marier, après d’importantes négociations politiques et financières avec François 1er, au fils cadet du roi, Henri (qui à la mort de son frère aîné, deviendra le roi Henri II). Les noces ont lieu à Marseille le 26 octobre 1533, en grandes pompes, et sont célébrées par le Pape. Les deux fiancés, alors âgés de 14 ans, ne se sont rencontrés que la veille, et le soir même des noces, après les festivités dans les appartements du Pape, ils sont conduits dans la chambre nuptiale au lit paré de draps d’or, où la première étreinte doit être publique. Au réveil, le Pape lui-même viendra constater que le mariage a été consommé. Un mariage qui durera 26 ans et donnera dix enfants (avec une fille mort-née) dont les rois François II, Charles IX et Henri III, et les reines Élisabeth d’Espagne (épouse de Felipe II) et Marguerite, dite la reine Margot, femme d’Henri IV. Voilà pour l’histoire de France.

Le pape Clément VII. Wikipedia PD

Bienheureux Urbain V à l’abbaye Saint Victor

Après cette visite, Clément VII, qui va beaucoup œuvrer durant son pontificat pour l’art — on lui doit notamment la poursuite des travaux de la basilique Saint-Pierre et la commande du Jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, travaux qu’il va suivre personnellement — meurt soudainement le 25 septembre 1534, à la suite d’une intoxication alimentaire aux champignons.

Depuis, plus aucun Pape en exercice ne foulera le sol de la cité phocéenne, même si des prêtres ou évêques, qui deviendront papes ensuite, sont venus à Marseille comme les futurs Pie IX en 1823, Léon XIII en 1843, Benoît XV en 1913, Pie XI en 1893, Jean XXIII en 1905 et lorsqu’il était nonce, Paul VI en 1934, ou encore Jean-Paul II, alors jeune prêtre, en 1947. Le lien entre Marseille et la papauté reste pourtant actuel, puisque les restes de la dépouille du bienheureux pape Urbain V se trouvent à l’abbaye Saint-Victor, où il est très vénéré, mais cela est une autre histoire !