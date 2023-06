François à Marseille : 60.000 demandes pour assister à la messe au Vélodrome

Alors que la venue du pape François à la cité phocéenne se rapproche, le diocèse de Marseille est submergé de demandes de fidèles pour assister à la messe, qui aura lieu le 23 septembre au stade Vélodrome. 60.000 personnes ont déjà formulé une demande d'inscription.

60.000 : c’est le nombre de demandes reçues par le diocèse de Marseille pour assister à la messe lors de la venue du Pape dans la cité phocéenne, selon Le Parisien. Celle-ci sera dite par François le 23 septembre, à 16h45, au stade Vélodrome. Un lieu gigantesque et emblématique puisqu’il accueille habituellement les matchs du légendaire Olympique de Marseille. Le stade, qui offre une capacité de 67.000 places, pourrait donc être entièrement plein. Environ 10.000 places seraient encore disponible, d’après La Provence.

Si l’entrée est gratuite, les places sont nominatives. Afin de s’inscrire, des fidèles sont passés par leurs paroisses ou leurs diocèses, et ont même parfois réalisé plusieurs fois l’inscription pour être certains de pouvoir assister à cette messe. C’est la raison pour laquelle un seul et unique site d’inscriptions devrait être mis en place d’ici mi-juin, rapporte encore La Provence.

Une venue très attendue

Le pape François a annoncé début 2023 sa venue à Marseille dans le cadre des Rencontres méditerranéennes, qui se tiendront du 17 au 24 septembre. Celles-ci rassemblent évêques et maires méditerranéens, dans l’objectif de renforcer la fraternité et les échanges entre les peuples unis par la Mare Nostrum. Le Pape devrait faire l’aller-retour dans la journée et se rendre à Notre-Dame-de-la-Garde, affectueusement surnommée par les Marseillais « La Bonne Mère », afin d’y diriger une prière pour les morts en mer. Sa présence ne sera cependant pas une visite d’État, ni un voyage apostolique, mais il s’agit malgré tout de la première visite d’un Pape à Marseille depuis cinq siècles, ce qui contribue à rendre l’événement particulièrement inédit.