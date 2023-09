Le recteur de Notre-Dame de la Garde à Marseille, le père Olivier Spinosa, aimerait bien que les Marseillais fassent un cadeau au Pape. Et quoi de mieux que de lui offrir des prières, réunies dans un ex-voto en forme de cœur, afin de rappeler au souverain pontife que les Français prient pour lui ?

Marseille se prépare à accueillir le pape François qui participera aux Rencontres Méditerranéennes les 22 et 23 septembre prochain. À son arrivée le 22, il se rendra tout d’abord à Notre-Dame de la Garde, « lieu rassembleur et symbole de la ville », où le recteur des lieux, le père Olivier Spinosa, aimerait lui offrir « un cadeau souvenir ».

Le prêtre s’est rappelé qu’à chaque rencontre, le Pape demande toujours que l’on prie pour lui. Alors, qu’à cela ne tienne, ce sont des prières que va offrir le recteur, et pour cela, il a mis en place une démarche toute spécifique, afin d’offrir un ex-voto collaboratif, qui prendra la forme d’un cœur. « Cet objet est un coffret en forme de cœur, dans lequel on trouvera un registre où sont inscrits tous les noms et prénoms de celles et ceux qui ont prié pour Lui. Il emportera ainsi tous ces noms avec lui à Rome », explique à Aleteia le père Spinosa.

Prier seul ou en groupe pour le Pape

Concrètement, tous ceux qui souhaitent participer à ce cadeau doivent s’engager à prier un ou plusieurs « Je vous salue Marie », en venant au sanctuaire, « seul ou en groupe », à prendre un temps de prière à la crypte ou à la Basilique, en portant notamment les intentions du Pape, puis à aller inscrire son nom (en majuscule) et son prénom (en minuscule) sur un registre disposé spécifiquement à l’accueil.

Pas de panique pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui habitent trop loin, il est également possible de prier dans son lieu de prières habituel puis d’envoyer un mail avec son nom et son prénom à l’adresse spécifique prierepourlepape@notredamedelagarde.com, en précisant avoir bel et bien prié pour les intentions du Pape, la date de ces prières et le nom de sa paroisse. « Ce sont les sœurs clarisses qui calligraphient à la main tous les noms et prénoms reçus sur un registre qui sera placé à l’intérieur de l’ex-voto », ajoute le recteur qui ne peut, à ce jour, donner un chiffre précis du nombre de participants, « mais déjà plus d’une centaine ». « Quand le Pape sera à « la Bonne mère », il y aura un temps de prières avec le clergé dans la basilique puis un temps devant le monument aux morts en mer sur l’esplanade, nous verrons à quel moment nous lui remettrons l’ex-voto ».

« Nous espérons arriver à offrir au Pape un cœur avec des milliers de noms, témoignage de la montée fervente vers ce temps de rencontre avec le Saint Père, et lui montrer que nous sommes unis d’une seule âme, « Droit au cœur », conclut le recteur qui invite « tous ceux qui veulent s’associer à la prière des Marseillais ». Pour participer à ce cadeau collaboratif, vous avez jusqu’au 18 septembre, alors à vos prières !