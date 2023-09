Le Pape appelle Marseille « à être un port d’espérance »

À l’issue de l’Angélus du 17 septembre 2023, le pape François s’est réjoui de son prochain voyage à Marseille où il doit participer les 22 et 23 septembre prochain à la conclusion des Rencontres méditerranéennes.

À l’issue de la prière de l’Angélus ce 17 septembre 2023, le Pape François a évoqué son prochain déplacement à Marseille « ville riche de peuples, appelée à être un port d’espérance », où il doit participer les 22 et 23 septembre prochain à la conclusion des Rencontres méditerranéennes. Un événement pendant lequel la question migratoire, « défi difficile » pour les peuples de Méditerranée, sera particulièrement examinée afin de pouvoir l’affronter « ensemble ».

La dignité humaine à mettre au premier plan

Dans son intervention, le Papea fait allusion à l’actualité récente en matière de migrations, alors que des milliers de migrants ont récemment débarqué sur les côtes de l’île italienne de Lampedusa. Ce défi, a-t-il averti, « est essentiel pour le futur de tous, qui sera prospère seulement si construit sur la fraternité » et en mettant au « premier plan la dignité humaine des personnes concrètes, et avant tout de celles qui sont le plus dans le besoin ».

Le pape François a salué la « belle initiative » des Rencontres méditerranéennes, troisième édition d’un sommet rassemblant des évêques et acteurs de la société civile du pourtour méditerranéen, après celles de Bari en 2020 et de Florence en 2022. Son but, a-t-il expliqué, est de « promouvoir des parcours de paix, de collaboration et d’intégration autour de la Mare Nostrum, avec une attention spéciale pour le phénomène migratoire ». Il a demandé à tous les chrétiens d’accompagner par la prière son 44e déplacement en dehors d’Italie. Il a remercié les autorités civiles et ecclésiales, ainsi que les volontaires, pour l’organisation de cet événement, et a tenu à saluer les habitants de Marseille « dans l’attente de rencontrer tant de frères et de sœurs ».