Le vin liturgique pour la messe du pape François au Vélodrome de Marseille, le 23 septembre 2023, sera celui du domaine de la Benisson-Dieu, dans la Loire. Un vin produit dans une démarche d’écologie intégrale.

Lors de sa visite à Marseille, le pape François célèbrera le 23 septembre une messe au stade Vélodrome à 16h15. À l’annonce de cet événement, la question du vin liturgique a été posée. Si de nombreux domaines viticoles de la région auraient pu être mis à l’honneur pour trôner sur l’autel, c’est un vin naturel d’une propriété confidentielle de la Côte Roannaise, le bien-nommé domaine de la Bénisson-Dieu, qui a été choisi. Un vin produit dans une démarche d’écologie intégrale par Aude-Reine et Régis Anouil.

Cette ancienne juriste et chancelière du diocèse de Nanterre et cet ancien rédacteur en chef d’Églises d’Asie, l’agence d’information des Missions étrangères de Paris, ont rejoint l’éco-hameau de la Bénisson-Dieu, dans la Loire, en 2019. Créé en 2016 dans le village éponyme, l’éco-hameau accueille aujourd’hui une dizaine de familles, qui souhaitent mettre en pratique l’écologie intégrale dans leurs métiers et leur quotidien. Le couple y a trouvé sa place en reprenant un domaine et ses vignes, à 15 km du village de la Bénisson-Dieu. Leur première cuvée « Laudato si’ » a été mise en bouteille en 2021.

À l’annonce de la visite du pape à Marseille les 22 et 23 septembre, le couple s’est donc naturellement posé la question : « Pourquoi ne pas proposer nos vins comme vins de messe ? ». Après quelques échanges avec le cardinal Jean-Marc Aveline et le prêtre chargé de l’organisation de la célébration, le père Romain Louge, deux bouteilles de vin de grenache blanc, de la cuvée Grange de La Bénisson-Dieu 2021, ont été expédiées à Marseille.

Un choix qui va de pair avec le Code de Droit Canonique :

« Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu » (Can. 924).

Et pour compléter leur colis, Aude-Reine et Régis ont ajouté deux autres bouteilles, cette fois de vin gouge, d’une cuvé appelée « Laudato si’ », en AOP Côte Roannaise, cette fois-ci pour être servies au déjeuner du Pape.