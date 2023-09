Où dormira le pape François à Marseille ?

Lors de sa visite à Marseille les 22 et 23 septembre, le pape François ne dormira pas, comme à son habitude, à la nonciature. Un autre lieu très simple a été choisi pour le loger.

La venue du pape François à Marseille, les 22 et 23 septembre 2023, est très attendue. Si le programme de sa visite est déjà connue, le lieu où il sera logé l’est également. Et contre tout attente, ce n’est pas dans un hôtel que le Pape dormira ni à la nonciature (le siège du Vatican dans un pays, ndlr) comme il a coutume de le faire.

Un accueil chaleureux et très simple

« La nonciature n’existe que dans les capitales, nous n’en avons pas à Marseille », explique à Aleteia Amaury Guillem responsable du service de communication des Rencontres méditerranéennes. « Le pape François dormira à l’archevêché, près de la basilique Notre-Dame de la Garde, dans une chambre prévue pour les hôtes. » Et d’ajouter en souriant : « Nous ne voulions pas que le Pape dorme seul à l’hôtel ». Une chose est sûre, le Pape ne risque pas de souffrir de solitude. « Tous les services de la sécurité du Vatican et du RAID, prévus pour assurer la sécurité du pontife, seront également logés à l’archevêché », indique Amaury Guillem, ajoutant que toute la colline sera bouclée dès le jeudi et jusqu’au samedi 23 septembre, jour de la messe du Pape.

Quant à l’aménagement du lieux, le Pape sera reçu en toute simplicité chez le cardinal Aveline, archevêque de Marseille. « François est quelqu’un de simple, il ne cherche pas de choses luxueuses. Il n’y a pas eu besoin d’apporter d’aménagements particuliers. La maison est déjà très confortable », précise encore Amaury Guillem. Si le Pape y passera la nuit, il y célèbrera aussi peut-être en privé les laudes du matin et priera le soir, avant d’aller se coucher pour attaque sa visite dans la cité phocéenne.