Les obsèques de Mgr Berthet célébrées ce mercredi

L’Église catholique vient de perdre l’un de ses plus fidèles serviteurs. Vendredi 8 septembre, Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, est décédé à l’âge de 61 ans. Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 13 septembre à 15h en la cathédrale de Saint-Dié. Depuis deux ans, l’homme d’église luttait contre un cancer. L’annonce de sa mort a bouleversé de nombreux fidèles et membres du clergé. « Nous sommes tous frappés par le chagrin de son départ », a réagi le diocèse de Saint-Dié. Mgr Berthet était « un évêque, un pasteur, un père, un frère, un ami […] La tristesse de sa famille que nous partageons, la tristesse de tous les fidèles du diocèse, notre tristesse, bien naturelle en ce moment de séparation douloureux trouve réconfort en la miséricorde de Dieu et en la Résurrection du Christ. “Pour qu’ils aient la vie” était sa devise épiscopale : “pour qu’ils l’aient en abondance” (Jn 10,10) – telle est notre espérance ! », ajoute l’évêché.

La #CEF fait part de sa profonde tristesse à l’annonce du décès de Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié (Vosges), rappelé à Dieu le vendredi 8 septembre 2023.

« Un grand homme »

Au-delà de la communauté ecclésiale, plusieurs élus locaux ont rendu hommage à cet évêque qu’ils ont eu l’honneur de côtoyer. « J’ai en mémoire son arrivée où j’ai eu l’honneur de l’accueillir dans notre cité. Un grand homme, humain, toujours à l’écoute », souligne Bruno Toussaint, maire de Saint-Dié. De son côté, François Vannson, président du conseil départemental des Vosges, rappelle que « dans notre monde si agité, émanait de lui une grande sérénité, une force tranquille apaisante et réconfortante. »

Après une nouvelle hospitalisation au CHU de Nancy, il était installé chez les sœurs de Portieux à Saint-Dizier (Haute-Marne), où il suivait des « soins de confort », soutenu notamment par deux religieuses infirmières. La maladie a rendu ces derniers jours sur terre très pénibles. Malgré son état de santé, Mgr Berthet confiait « être dans la paix, exprimant aussi la force qu’il puisait dans les nombreux messages reçus de prière et d’affection fraternelle. Il était aussi infiniment reconnaissant à toutes celles et ceux qui l’ont accompagné au quotidien tout au long de ces derniers jours », rapporte le diocèse de Saint-Dié.

Une vie dédiée à l’Église

En juin 2016, Didier Berthet est nommé évêque mais avant d’occuper cette prestigieuse fonction, il a été curé de trois paroisses, chancelier du diocèse de Nanterre et membre du Conseil épiscopal, supérieur du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, responsable d’une aumônerie, etc. Une vie bien remplie pour celui qui a découvert la foi catholique au collège et qui a reçu le sacrement de confirmation lors de ses études à Science-Po.

Élevé dans une famille protestante, Mgr Didier Berthet a porté toute au long de sa vie au sein de l’Église une attention particulière à l’œcuménisme et au dialogue entre chrétiens. « Son désir d’unité, plus encore que sa curiosité, l’a amené à des relations profondes avec le monde orthodoxe », détaille la Conférence des évêques de France. Enfin, comme ne pas évoquer son admiration pour Jean Paul II. « Son rayonnement personnel m’a donné envie de servir l’Église », confiait-il à la KTO en 2016.

Son cancer l’avait obligé à délaisser ses fonctions. Pourtant, « après six mois de retrait, en mars dernier, il avait voulu reprendre son service ». Il avait ainsi repris le gouvernement pastoral du diocèse de Saint-Dié en février 2023 malgré des traitements contraignants et lourds. « Il manifestait ainsi son courage, sa volonté d’assurer sa mission et aussi son attachement, son affection pour ce pays, sa population », insiste le diocèse. Comme l’indique le chant de l’Espérance : « Même le plus noir nuage à toujours sa frange d’or ».