L’évêque de Saint Dié est éprouvé par la maladie, les fidèles prient pour lui

Tous ceux qui le souhaitent peuvent s’associer à la prière proposée par le diocèse de Saint-Dié :

Prière diocésaine pour notre évêque

Seigneur Jésus, toi qui as appelé Mgr Didier Berthet comme évêque de notre diocèse de Saint-Dié, le 4 septembre 2016, regarde aujourd’hui ton serviteur, marqué par la maladie.

Il a fait l’offrande de lui-même à ta suite « pour qu’ils aient la vie » (Jn 10,10).

Tu sais combien il a œuvré pour faire de nous des disciples du Christ ressuscité, nous invitant

dès le début de son épiscopat à une « vivante espérance ».

Nous te le confions tout particulièrement par l’intercession de Saint Déodat, saint patron de

notre diocèse, de Sainte Jeanne d’Arc, de Saint Pierre Fourier patron des prêtres vosgiens et

de tous les saints du diocèse afin qu’il ait la force spirituelle pour vivre cette épreuve et qu’il

retrouve, si telle est la volonté du Père, une meilleure santé physique.

Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi, qui es le Chemin, la Vérité et la Vie.