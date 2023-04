Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia

Si les catholiques sont plus familiers avec le concept d’une neuvaine que l’on prie pendant neuf jours consécutifs, il existe également une neuvaine que l’on peut dire en une seule journée. Elle est priée notamment lorsque le croyant a besoin d’une réponse rapide de la part du Seigneur.

Il s’agit de la neuvaine de 9 heures à l’Enfant Jésus de Prague, qui consiste, non pas à prier 9 heures consécutives (sauf si votre agenda vous le permet) mais à prier une courte prière, à chaque heure, 9 fois par jour. Comme pour chaque prière ou neuvaine, Dieu répond toujours, même si ce peut être de manière imprévue ou inattendue.

L’essentiel est de prier la neuvaine de neuf heures avec foi et confiance, en laissant Dieu agir et exaucer votre demande de la meilleure manière qui soit.

La neuvaine de 9 heures à l’Enfant Jésus de Prague

Ô Jésus, qui as dit : « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira », par l’intercession de Marie, ta très sainte Mère, je frappe, je cherche, je demande que ma prière soit exaucée.

(Formulez votre demande)

Ô Jésus, qui as dit : « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous l’accordera », par l’intercession de Marie, ta très sainte Mère, j’ai confiance et je sais que ma prière sera exaucée.

(Formulez votre demande)

Ô Jésus, qui as dit : « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas », par l’intercession de Marie, ta très sainte Mère, j’ai confiance que ma prière sera exaucée.

(Formulez votre demande)

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE

Divin Enfant Jésus, je sais que tu m’aimes et que tu ne m’abandonneras jamais. Je te remercie pour ta présence dans ma vie.

Enfant divin, je crois en ta promesse de paix, de bénédiction et de libération. Je remets tous mes besoins et toutes mes inquiétudes entre tes mains.

Seigneur Jésus, que je puisse toujours avoir confiance en ta généreuse miséricorde et en ton amour. Je veux t’honorer et te louer, maintenant et pour toujours. Amen.