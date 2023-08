« Avec Jésus, ce qui nous semble impossible seul ne l’est plus ! », assure le Pape

"Ne nous décourageons donc pas si, parfois, le sommet de la vie chrétienne semble trop élevé et le chemin trop escarpé", a enjoint le pape François lors de l’angélus, le 27 août 2023. Il a invité à cultiver l’espérance en regardant Jésus non comme un "personnage historique", mais comme celui qui "marche à nos côtés" tous les jours.

Devant quelques milliers de pèlerins et visiteurs rassemblés sous une place Saint-Pierre brûlante, le pape François est revenu dimanche 27 août lors de l’Angélus sur l’Évangile du jour, dans lequel le Christ demande aux disciples qui il est selon eux. Saint Pierre répond alors : « Le Christ, le fils du Dieu vivant ».

Cette réponse, a souligné le Pape, est éclairante, car Dieu est présenté comme le Christ, « c’est-à-dire le Messie, celui qui est attendu dans le présent ». Il n’est pas « un héros décédé, mais le Fils du Dieu vivant, fait homme et venu partager les joies et les peines sur notre chemin », a-t-il poursuivi.

Jésus pose son bras ferme et doux sur nos faibles épaules.

François a donc invité à regarder « Jésus qui marche à nos côtés, qui accueille nos fragilités, partage nos efforts et pose son bras ferme et doux sur nos faibles épaules ». Fort de cette présence, il encourage à tendre « la main les uns vers les autres », conscients qu’«avec Jésus, ce qui nous semble impossible seul ne l’est plus ! ».

