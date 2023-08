« Dieu ne résiste pas quand on le prie », rappelle le Pape lors de l’Angélus

Dieu "ne résiste pas" quand on le prie, a lancé le pape François ce dimanche 20 août lors de l’Angélus. Plus encore, il "anticipe les projets".

Dieu « ne résiste pas » quand on le prie. Plus encore, il « anticipe les projets », a assuré le pape François à l’occasion de la prière de l’angélus récitée Place Saint-Pierre le 20 août 2023. Le pontife a aussi insisté sur le besoin d’avoir une foi vivante, non « rigide », qui « n’est pas copieuse de concepts, mais de faits ».

Depuis la fenêtre du Palais apostolique, le pape François a commenté l’évangile de la femme cananéenne qui, bien qu’elle soit étrangère au peuple d’Israël, a insisté auprès de Jésus pour qu’il délivre sa fille tourmentée par un démon.

Être « disponible au changement »

Devant l’obstination de cette femme « courageuse », Jésus a finalement exaucé sa prière. Pour le Pape, cela montre que Dieu est amour, et que « celui qui aime ne reste pas figé dans ses positions. […] Il sait changer ses plans ». De la même façon, les chrétiens sont invités « à la disponibilité au changement », a souligné le pape de 86 ans qui, sortant de ses notes, a encore assuré : « L’amour est créatif ».

Le chef de l’Église catholique s’est ensuite intéressé à la foi de cette Cananéenne qui « ne connaissait probablement pas grand-chose, voire rien du tout, des lois et des préceptes religieux d’Israël ». Mais elle a su surmonter les obstacles pour s’adresser à Jésus.

Le caractère concret de la foi est une relation personnelle avec le Seigneur.

« Voilà le caractère concret de la foi, qui n’est pas une étiquette religieuse, mais une relation personnelle avec le Seigneur », a enseigné le successeur de Pierre. Et de répéter : « La foi de la femme n’est pas faite d’étiquette théologique, mais d’insistance […]. Pas de paroles, mais de prières ».

Comme il le fait régulièrement à l’issue de ses catéchèses dominicales, le pape François a conclu son enseignement par une série de questions adressées aux pèlerins présents à Rome. Il leur a demandé s’ils étaient capables de « changer d’avis » comme Jésus l’avait fait pour la Cananéenne, s’il y avait parfois dans leur cœur de la « rigidité », et puis si leur foi s’arrêtait « aux concepts et aux mots » ou bien si elle était « vraiment vécue, par la prière et les actes ».

