Trois prières en trois mots pour transformer votre journée

Les prières les plus courtes et les plus simples suffisent pour s’adresser à Dieu. En voici trois très rapides qui pourraient bien illuminer votre journée.

Dieu est toujours près de nous et ne cesse de s’adresser à notre cœur. Mais pris dans le tourbillon de notre quotidien, nous ne l’entendons pas et oublions bien souvent sa présence. Pourtant, Dieu est notre Créateur et notre Père. Le prier, c’est dialoguer avec lui, entretenir un rapport personnel et grandir dans la foi à mesure que la relation se développe. Si l’Église recèle de superbes prières de louange et d’action de grâce, il est également possible d’user de mots simples pour s’adresser au Seigneur : « Jésus, je t’offre ma journée », « Jésus, sois présent dans ma vie » ou tout simplement « Abba ». Voici trois prières rapides de seulement trois mots qui peuvent transformer notre journée lorsque les choses deviennent stressantes ou difficiles.

MON Dieu, MISÉRICORDE

« La miséricorde, c’est l’amour qui pardonne, qui nous apprend non seulement à donner, mais aussi à recevoir le pardon »,, expliquait ainsi le cardinal Jean-Marie Lustiger. « La miséricorde, c’est la seule riposte qui désarme la violence, la haine, le péché. » Lorsque les choses vont mal dans nos vies, invoquer la miséricorde de Dieu peut être d’une grande aide. La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque en Lui une attention quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l’étroitesse de sa vie.

J’ai confiance en toi

Canonisée par Jean Paul II le 30 avril 2000, sainte Faustine a consacré sa vie entière à la Divine miséricorde. Le message dont elle est porteuse est intemporel : le Christ aime les hommes sans condamnation ni jugement. De façon absolue. C’est cet amour inconditionnel que sainte Faustine évoque dans cette belle prière « J’ai confiance en toi ». C’est le même cri du cœur que l’on retrouve dans la prière d’abandon de Charles de Foucauld : « Mon Père je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira ».

Jésus, Marie, Joseph

Penser à la Sainte Famille peut parfois nous faire sentir dépassés. Notre réalité peut parfois sembler si loin de celle de Jésus, Marie et Joseph ! Mais nous oublions alors un élément essentiel : la Sainte Famille n’est pas seulement un exemple de la manière dont nous devrions vivre. Elle est surtout la source de la grâce dont nous avons besoin pour vivre à la suite du Christ. Jésus, au cœur de cette famille, est prêt à nous donner toute l’aide dont nous avons besoin.

