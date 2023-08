JMJ de Lisbonne : la journée du lundi 31 juillet

Les JMJ sont un rassemblement impressionnant qui promet d’être un temps spirituel d’une grande intensité. Mais plusieurs saints seront également de la partie !

Les JMJ, c’est officiellement parti ! À partir de ce mardi et jusqu’au 6 août, plus d’un million de jeunes pèlerins venus du monde entier participent à la 37e édition de ce grand rassemblement catholique. Au programme : prière, enseignements, rencontres fraternelles et évidemment, venue du Pape. Un moment qui promet de rester dans les mémoires. Retrouvez tous les détails d’une semaine qui s’annonce historique dans l’article de Cécile Séveirac.

Tous les pèlerins inscrits aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Lisbonne recevront un kit du pèlerin contenant toutes les choses essentielles pour vivre au mieux cette semaine. Du 1er au 6 août, les rues de Lisbonne seront remplies de pèlerins portant des sacs à dos verts et rouges, incluant notamment un chapelet, un t-shirt ou encore un chapeau. Plus de 500.000 kits ont été préparés : découvrez ce qu’ils contiennent.

Les jeunes pèlerins audois des JMJ ont fait étape 24h à Fatima : un moment intense de prière et d’écoute du message de la Vierge en ce lieu.

Les jeunes pèlerins audois des JMJ ont fait étape 24h à Fatima : un moment intense de prière et d’écoute du message de la Vierge en ce lieu. L’occasion aussi de présenter à Marie toutes les personnes qui suivent notre groupe grâce aux réseaux sociaux : nous avons prié pour VOUS. pic.twitter.com/EQp86RW381 — Bruno VALENTIN (@MgrValentin11) July 31, 2023

18h23 À Lisbonne, 40.000 Français s’apprêtent à allumer le feu

Pour la première fois durant des JMJ européennes, mardi 1er août, une matinée faite de chants, de témoignages et de prière est réservée et organisée pour les Français. L’occasion pour la jeunesse de France de manifester sa joie et de mettre le feu au monde.

INFOGRAPHIE Un million de jeunes attendus à Lisbonne

Alors que la 37e édition des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) s’ouvre ce mardi 1er août à Lisbonne, plus d’un million de pèlerins sont attendus. Un événement de grande ampleur rendu possible grâce à une logistique solide et au sens de l’accueil des Portugais. Découvrez les chiffres fous des JMJ dans notre infographie :

11h29 Une jeune fille décède dans un accident en allant aux JMJ

Mahaut, une jeune femme de 23 ans a été victime d’un tragique accident de la route alors qu’elle se rendait aux JMJ de Lisbonne. C’est ce qu’a annoncé ce lundi 31 juillet la Conférence des évêques de France, dans un communiqué, à la veille du « temps des Français » qui doit réunir un peu plus de 41.000 jeunes pèlerins français. « Nous apprenons avec une grande douleur, le décès hier dans un accident de voiture près de Doué-en-Anjou (49), de Mahaut, une jeune fille de 23 ans originaire de Poitiers qui s’apprêtait avec deux amies à rejoindre un groupe d’Angers, pour se rendre en car aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne » indique la CEF dans un communiqué transmis dans la matinée.

« Ses deux camarades en voiture avec elle ont été blessées, sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Un autre automobiliste a également été blessé dans l’accident, » poursuit le communiqué. « Nous nous associons à la peine immense des proches de Mahaut, en particulier ses parents et sa famille, en les assurant de notre prière. Avec tous les jeunes du diocèse d’Angers et du diocèse de Poitiers présents aux JMJ, avec leurs évêques et leurs prêtres, nous prions pour Mahaut, et pour les trois personnes blessées dans cet accident. »

VIDÉO Les jeunes catholiques du monde entier débarquent au Portugal !

Les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), dont la 16e édition internationale s’ouvre mardi à Lisbonne avec un million de jeunes attendus en présence du pape François, constituent le plus grand rassemblement catholique au monde.