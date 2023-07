Découvrez le sac du pèlerin des JMJ de Lisbonne!

Sac à dos, t-shirt, chapeau… Les organisateurs des Journées mondiales de jeunesse (JMJ) de Lisbonne prévues début août ont prévu quelque 500.000 kits pour les jeunes pèlerins.

Tous les pèlerins inscrits aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Lisbonne recevront un kit du pèlerin contenant toutes les choses essentielles pour vivre au mieux cette semaine. Du 1er au 6 août, les rues de Lisbonne seront remplies de pèlerins portant des sacs à dos verts et rouges, incluant notamment un chapelet, un t-shirt ou encore un chapeau. Plus de 500.000 kits ont été préparés : découvrez ce qu’ils contiennent.

Le sac à dos

GOURDE-KIT-PELERIN-JMJ-DE-LISBONNE

L’élément principal du kit du pèlerin est le sac à dos, qui contient tous les autres éléments. Il peut être rouge ou vert pour les pèlerins et jaune pour les volontaires, pour être facilement identifiable. En outre, un sac à dos blanc a été fabriqué pour le pape François, qui a été le premier à recevoir le kit le 22 juin, des mains de l’évêque auxiliaire de la capitale portugaise, Mgr Américo Aguiar, président de la Fondation des JMJ de Lisbonne et futur cardinal. Le sac peut aussi être plié pour devenir un plus petit sac à main.

Le t-shirt

Dans le kit du pèlerin il y aura aussi un t-shirt rouge ou vert avec le logo des JMJ, qui est une croix inspirée par le thème « Marie se leva, et s’en alla en hâte » (Lc 1, 39). Les volontaires auront quatre t-shirts jaunes portant l’inscription “volontaire”. Tous les composants en textile du kit sont certifiés “OEKO-TEX® Standard 100”, qui signifie qu’aucun produit chimique nocif a été utilisé lors de la fabrication.

Le chapeau

Pour protéger les pèlerins du soleil, un chapeau blanc style “panama” avec le logo des JMJ sera aussi inclus dans le sac. Dans le kit des volontaires, le chapeau est vert. Les prévisions météo à Lisbonne la semaine des JMJ sont très ensoleillées, mais non caniculaires, avec des températures variant d’environ 17 degrés jusqu’à 29.

La bouteille d’eau

Patricia Correia| JMJ Lisboa 2023

En continuité avec les engagements écologiques des organisateurs des JMJ, le kit du pèlerin et du volontaire incluent une bouteille d’eau bleue réutilisable pour éviter aux pèlerins d’acheter des bouteilles jetables en plastique. Dans l’application des JMJ, les pèlerins pourront aussi calculer leur empreinte carbone.

Le chapelet

Tous les sacs incluront un chapelet fait en bois pour « promouvoir des moments de prière parmi les jeunes du monde entier », ont expliqué les organisateurs. Même les volontaires qui seront au service de l’événement auront un chapelet dans leur sac afin de prendre du temps pour prier.

Le ruban pour porter le badge d’identification

Tous les sacs auront aussi un ruban avec un mousqueton pour que les pèlerins puissent attacher leur badge d’identification. Le ruban aura les couleurs et le logo des JMJ dans les cinq langues officielles de la rencontre : portugais, anglais, français, espagnol et italien.

Un travail d’équipe

Du 1er au 14 juillet, des centaines de volontaires se sont réunis dans un entrepôt à Setubal, une ville à une cinquantaine de kilomètres de Lisbonne, pour assembler environ 500.000 kits du pèlerin et 35.000 kits du volontaire. Des personnes de tous âges et de toutes réalités ecclésiales se sont organisées en chaîne de montage pour inclure chaque élément dans le sac. Mgr Américo Aguiar, président de la Fondation des JMJ, s’est également joint aux efforts.

« C’est une très bonne expérience, c’est très bien d’aider les autres, de savoir que notre travail contribuera à quelqu’un », a déclaré l’un des volontaires, Sidney Mendonça, 19 ans, à l’agence de presse portugaise, Agência Lusa. « Nous avons ici une main-d’œuvre heureuse et facile, parce qu’il y a de plus en plus de générosité. Et peut-être qu’à l’approche de la date [des JMJ], cette générosité est doublée », a affirmé à l’agence Vasco Condado, père de cinq enfants et qui accueillera aussi des pèlerins chez lui pendant les journées. Contacté par Aleteia, l’organisation des JMJ a expliqué que toutes les composantes du kit ont été achetées à des entreprises portugaises afin de stimuler l’économie nationale.

