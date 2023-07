Bousculade de saints aux JMJ !

Quelque 600.000 jeunes venus du monde entier doivent se retrouver à Lisbonne dans quelques jours pour participer aux JMJ. Un rassemblement impressionnant qui promet d’être un temps spirituel d’une grande intensité. Mais plusieurs saints seront également de la partie !

Si les voyages forment la jeunesse, les « voyages » spirituels que sont les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) permettent aux jeunes de nourrir et développer leur vie de foi. Début août ils seront ainsi quelque 600.000 dont 40.000 Français à vivre ce temps fort unique. Unique par les rencontres, les enseignements, les temps de prière et de louange… Mais aussi par la participation active de plusieurs saints !

Les JMJ de Lisbonne sont bien évidemment patronnées par un sacré cortège de 13 saints. Mais certains vont se rendre « physiquement » sur place ! C’est le cas de la petite Thérèse de Lisieuxdont les reliques seront exposées les 1er et 2 août afin de permettre à celles et ceux qui désirent aller à sa rencontre de venir prier avec elle. « Auprès d’elle venez confier vos intentions personnelles, voir votre discernement vocationnel, les prêtres que vous connaissez (particulièrement ceux qui souffrent), ainsi que la mission de l’Église dans vos lieux de vie », peut-on lire dans le programme. Une belle invitation que lance celle qui est patronne des missions et docteur de l’Église.

Des rencontres bouleversantes

Une autre sainte bien connue et bien aimée des Français sera du voyage. Il s’agit de Marguerite-Marie Alacoque, messagère du Sacré-Cœur de Jésus, qui attendra patiemment les jeunes pèlerins mercredi 2 août dans la capitale portugaise. « Aller aux JMJ avec ses reliques, c’est bien partager ces richesses et venir avec ce qui fait l’unité du diocèse », précise le diocèse d’Autun. « Concrètement, il s’agira d’un grand reliquaire de plusieurs dizaines de kilos qui sera prêté par les Sœurs de la Visitation de Paray avec l’accord de la Congrégation pour les Causes des Saints. »

Patron des JMJ, le bienheureux Marcel Callo n’est bien évidemment pas en reste. Du mercredi 2 août 15h au jeudi 3 août minuit, il sera possible de vénérer la croix d’immortelles devant laquelle Marcel Callo et ses codétenus priaient dans leur cellule commune à Gotha (Allemagne). Une belle occasion de partager un cœur à cœur avec celui qui fut assassiné par les nazis « parce que trop catholique ».

Enfin, avec les provinces de France et de Toulouse, des frères dominicains partageront la miséricorde du Seigneur en confessant auprès des reliques de sainte Marie-Madeleine, l’apôtre des apôtres, et de saint Thomas d’Aquin, le docteur angélique, pendant le festival de la jeunesse, du mardi 1er au vendredi 4 août. Thérèse de Lisieux, Margueritte-Marie Alacoque, Marcel Callo, Thomas d’Aquin et Marie Madeleine, un cocktail détonnant qui pourrait bien transformer la vie des jeunes qui se donneront la peine d’aller à leur rencontre.

Découvrez aussi les saints patrons des JMJ de Lisbonne :