Manhattan se dote de son premier lieu d’adoration perpétuelle

Située au cœur de la ville de New York, l’île de Manhattan va désormais proposer une adoration perpétuelle en l’église Saint-Joseph de Greenwich Village. L’ouverture est prévue le 30 juillet et la chapelle est confiée aux dominicains.

Trésor de la foi catholique, l’adoration du Saint Sacrement, c’est reconnaître la présence réelle du corps et du sang du Christ. C’est se mettre en sa présence et laisser son amour grandir en nous. Ce cœur à cœur avec le Christ sera désormais possible en continu au cœur de New York, sur l’île de Manhattan. Une chapelle de l’église Saint-Joseph de Greenwich Village sera en effet consacrée à partir du 30 juillet prochain à l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement.

À partir du 1er août chaque fidèle peut s’inscrire sur un créneau afin de se mettre en présence de Jésus Hostie. En 2022, les évêques américains ont lancé le projet « National Eucharistic Rebirth », dans le cadre duquel se situe cette nouvelle initiative. Le projet prépare également le cœur des fidèles américains pour le Congrès eucharistique national qui aura lieu dans le pays en 2024.

De nombreux bénéfices

Une belle occasion pour les New-Yorkais de se mettre à l’adoration eucharistique et d’en savourer tous les bénéfices. Il est surprenant de voir l’efficacité si rapide du traitement de l’adoration eucharistique : paix intérieure, soulagement, gratitude. Pour s’en convaincre, il n’y a rien de mieux que de lire ce que Jean Paul II écrit sur son expérience personnelle d’adoration, dans l’encyclique Ecclesia de Eucharistia :

C’est magnifique de s’arrêter auprès de Lui et comme un disciple bien aimé, se pencher sur Sa poitrine (comp. Jn 13, 25) et de sentir le contact de l’amour infini de Son cœur. Combien de fois, chers frères et sœurs, j’ai vécu cette expérience et reçu de Lui la force, le réconfort et le soutien !

Découvrez aussi ces saints grands adorateurs de l’eucharistie :