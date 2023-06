L’heure sainte, 60 minutes pour rester en présence de Dieu

Au fil des siècles, de nombreux saints ont évoqué l’ »heure sainte », conseillant cette pratique à d’autres fidèles. Cette dévotion s’inspire du récit de Jésus dans le jardin de Gethsémani, quand il demande à ses disciples de prier. « Restez ici et veillez. […] Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : “Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heure ?” » (Mc 14, 34.37).

Cette question, Jésus la pose à chacun, comme il l’avait posée à ses apôtres la veille de sa Passion. C’est donc de ce passage que serait née cette belle dévotion, qui consiste à consacrer 60 minutes consécutives à la prière pour rester en présence de Dieu. Bien qu’elle puisse être faite n’importe où – à la maison comme dans les transports – il est plus courant de passer cette heure sainte recueilli devant le Saint-Sacrement, dans une chapelle ou une église.

Pendant cette heure sainte, il est possible de rester en silence, de parler au Seigneur dans son cœur, de lire la Bible et la méditer, de dire une dévotion, ou encore de méditer la passion. L’important est de rester en communion avec Lui.

La puissance de l’adoration

Pour Mère Teresa, l’heure sainte quotidienne devant le Saint-Sacrement était une partie vitale de son emploi du temps. Dans ses écrits intimes, la sainte de Calcutta disait :

Je fais une heure sainte tous les jours en présence de Jésus au Saint-Sacrement. Toutes mes Sœurs Missionnaires de la Charité font aussi leur heure sainte. D’après nous, grâce à cette heure sainte quotidienne, notre amour pour Jésus devient plus intime, notre amour les unes pour les autres plus signifiant et notre amour pour les pauvres, plus compatissant. Notre heure sainte quotidienne est notre prière en famille où nous nous réunissons devant le Saint-Sacrement exposé dans l’ostensoir. Pendant la première demi-heure, nous récitons le chapelet et pendant la deuxième demi-heure, nous prions en silence. Par notre adoration, le nombre de nos vocations a doublé. En 1963, nous faisions une heure sainte ensemble hebdomadaire mais ce fut seulement en 1973, lorsque nous avons commencé à faire notre heure sainte quotidienne que notre communauté a commencé à grandir et à prospérer.