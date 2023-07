Dans les Pyrénées, les camping-cars sont bénis !

Curé de la paroisse Notre-Dame de Font Romeu, dans les Pyrénées, don Cédric Lafontaine a procédé ce samedi 22 juillet à une bénédiction un peu particulière. Pour la première fois au col de la Perche (La Cabanasse), les camping-caristes ont pu être bénis.

Après les motards ou les cyclistes, c’est au tour des camping-caristes d’avoir leur bénédiction. Pour la première fois ce samedi 22 juillet au col de la Perche (La Cabanasse), dans les Pyrénées, don Cédric Lafontaine, curé de la paroisse Notre-Dame de Font Romeu, a proposé aux camping-caristes leur propre bénédiction.

« Nos montagnes accueillent chaque année des centaines de milliers de vacanciers, de touristes, d’amoureux de la nature, en voiture, à moto et en camping-car », explique volontiers don Cédric à Aleteia. « Aujourd’hui, cette région est parcourue non seulement par nécessité, mais aussi par attrait puisque son magnifique patrimoine naturel, attire toujours plus ! »

Bénir, un rite ancien

C’est pour cette raison que tous les ans depuis plusieurs années, une bénédiction pour les motards qui me souhaitent est proposées chaque dernier dimanche d’août. Cette année don Cédric a donc décidé d’innover en ce 22 juillet, jour de la fête de Notre-Dame des voyageurs, afin de proposer aux amateurs de camping-car leur propre bénédiction.

Bénir vient du latin bene dicere, « dire du bien ». La bénédiction est une action liturgique puissante qui rend grâce à Dieu et affirme sa présence et sa protection dans nos vies. L’Église peut bénir des personnes (familles, malades, missionnaires, catéchistes, associations, pèlerins…), des animaux, des lieux (lieux de travail, champs, locaux d’associations, séminaires…) et des objets (instruments de travail, véhicules, installations techniques, objets de piété…). Si elles sont généralement prononcées par un prêtre ou un diacre, en leur absence, les laïcs peuvent également y procéder.