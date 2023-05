« Que les chemins viennent à votre rencontre. Que le vent soit toujours dans votre dos. Que vos parcours soient toujours joyeux. Que le Seigneur vous protège, vous et vos vélos, dans la paume de sa main ». C’est avec ces mots que le révérend Patrick Malloy, doyen de la cathédrale épiscopalienne Saint-Jean-le-Théologien, dans le nord-ouest de Manhattan, a béni samedi 6 mai 2023 une centaine de cyclistes rassemblés dans nef de cette cathédrale anglicane new-yorkaise.

« Rien n’arrivera à votre vélo aujourd’hui […] Que le Dieu de l’Univers soit avec vous et soit toujours avec vous », a-t-il encore assuré à ces cyclistes professionnels ou simples promeneurs. Une fois bénis, les adeptes de la petite reine ont applaudi et fait tinter leurs sonnettes. Puis, ils ont fait le tour de la nef et du transept de cet édifice néogothique de la fin du XIXè siècle.

Ouverte à tous les cultes et aux non-croyants, cette bénédiction des vélos existe depuis 25 ans dans cette cathédrale et a pris de l’ampleur à mesure que le cyclisme et le vélo se sont développés dans les villes américaines et leurs banlieues résidentielles. Si le vélo est encouragé par les autorités municipales démocrates de la « Big Apple », pour des raisons environnementales et de santé publique, la pratique de ce type de transport reste dangereuse dans cette ville de 8,5 millions habitants où les pistes cyclables sont trop peu nombreuses et mal protégées. Selon le service des Transports de New York, 17 personnes sont mortes à vélo en 2022 dans les cinq arrondissements de la ville.