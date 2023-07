L'Arche, association d’aide aux personnes handicapées, va organiser lors des JMJ de Lisbonne, du 31 juillet au 7 août, un village "EXTRA" réunissant plus de 700 jeunes. Au programme : catéchèse, moments de cohésion et veillée animée par le groupe de pop louange Hopen.

Alors que 41.000 Français s’apprêtent à rejoindre le Portugal pour vivre les JMJ 2023, une poignée d’entre eux sont à l’initiative d’un village unique. L’association L’Arche organise du 31 juillet au 7 août un village « EXTRA » réunissant plus de 700 jeunes, dont 240 porteurs d’un handicap. Cette initiative n’est que le prolongement de la mission de l’Arche : développer un environnement communautaire où vivent des personnes valides et d’autres porteuses de handicaps. « On cherche à “vivre avec” les personnes ayant un handicap, plutôt qu’à “faire pour” elles », précise l’association. Chaque communauté de L’Arche revêt quatre dimensions : la dimension communautaire, la dimension professionnelle, la dimension spirituelle et la dimension d’ouverture. À ce jour, il existe 40 communautés disséminées sur tout le territoire français.

Au programme : catéchèse, eucharistie, et veillées

Accompagnée de la catéchèse spécialisée de Versailles et de l’association A Bras Ouverts – qui organise des week-ends et de courts séjours avec des accompagnateurs et des jeunes porteurs de handicap – l’Arche prévoit un programme bien rempli. Chaque matin la catéchèse spécialisée est animée par un évêque Français. Par exemple, le 2 août Mgr Gonnin (évêque de Beauvais) interviendra sur « Nos liens et notre responsabilité mutuelle » ; le 4 août Mgr Macaire (archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France) parlera du pardon. « Ce sont des moments privilégiés car les personnes handicapées nous donnent un accès différent aux textes de l’Évangile. Élargir les registres du verbal et de l’écrit notamment par le mime, les images et la gestuelle symbolique, permet de s’adresser au plus grand nombre, parfois plus profondément », explique Marie Barraqué, membre de l’Arche chargée de la communication. L’après-midi sera organisé des ateliers de chant, musique, sportifs, etc. Puis viendra le temps de la veillée animée par le groupe de pop louange Hopen.

La délégation française est la seule à accompagner autant de personnes en situation de handicap. Grâce à l’organisation de ce village, l’Arche souhaite montrer « que les personnes handicapées font partie du paysage de l’Église » et espère ainsi pouvoir « témoigner d’une expérience forte de la fraternité universelle ».

Village EXTRA : du 31 juillet au 7 août à la Casa São Francisco de Assis, sur le domaine d'un ancien palais épiscopal, situé à 17 kilomètres du centre de Lisbonne. Pour s'inscrire, contacter Marie Barraqué à l'adresse suivante : marie.barraque@arche-france.org

