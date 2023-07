Le père Antônio Donizeth, prêtre de la paroisse Saint-Joseph, à Goiânia (centre du Brésil), ne s’attendait certainement pas à devenir célèbre grâce à son homélie. Et pourtant ! Un extrait de son sermon prononcé lors de la messe du dimanche, en juin, a semble-t-il été beaucoup apprécié des internautes. Sur le compte Instagram de la paroisse Saint Joseph, qui comptabilise pourtant seulement 38.000 abonnés, la vidéo totalise plus de 7 millions de vues. Mais qu’a donc pu dire le père Antônio pour susciter une telle curiosité ?

En réalité, le père Antônio a donné un sermon extrêmement concret sur les différentes emprises qui agitent notre vie et nous empêchent d’être en paix, exhortant chacun à prendre soin de soi, à commencer par son âme. « Quand une personne commence à me parler des troubles qu’elle rencontre dans sa vie, je lui demande : à quelle heure vous levez-vous ? Comment sont vos repas ? À quelle heure vous couchez-vous ? Comment est votre sommeil ? », interpelle le prêtre. Fustigeant le « train de vie désordonné » que l’on peut avoir tendance à mener, le prêtre invite alors les fidèles à tout simplement « prendre soin de soi » avec des conseils pratiques, pleins de bon sens et sur un ton paternel :

« Prenez soin de vous ! Alimentation, sport, relations saines, lectures utiles. Arrêtez de regardez des conneries sans valeur qui vous projettent dans la violence sur Internet. Lisez, priez ! »

Une incarnation concrète de l’adage « Un esprit sain dans un corps sain« , qui semble avoir touché les internautes. L’importance de lier son corps, son esprit et son âme est régulièrement rappelée par l’Église catholique. L’Homme est donc appelé à prendre soin de son corps, temple de l’Esprit saint et façonné à l’image de Dieu, ainsi qu’à vivre une vie de prière, « respiration de l’âme ».