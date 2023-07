Dure journée ? Isaac va vous donner le sourire !

Il y a des vidéos qui suffisent à vous redonner le sourire en seulement quelques secondes. C’est le cas de celle partagée le 5 juillet, sur Twitter, où l’on peut voir une petite tête blonde se glisser dans l’allée centrale d’un TGV afin d’aller à la rencontre de ses passagers. Prénommé Isaac, ce petit bonhomme plein de gaieté s’est préoccupé de chacun, leur adressant un sourire, un bonjour ou un geste tendre.

Isaac n’est autre que le neveu du groupe Glorious, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il partage avec ses oncles une véritable joie de vivre. Surpris dans un premier temps, les passagers chanceux ont ensuite été visiblement attendris et émus par la délicatesse du petit garçon. Et on comprend pourquoi !