Parents de cinq enfants biologiques, Jeff et Sonia McGarrity ont adopté trois filles trisomiques. "Dieu nous a appelés à répandre la joie d'adopter des enfants trisomiques", affirment-ils.

L’histoire de la famille McGarrity a commencé en 2001, lorsque Jeff a rencontré Sonia à Washington. Après s’être marié en 2003, le couple a donné naissance à Thomas, aujourd’hui âgé de 19 ans, puis à Sean, 18 ans. Lorsque Sonia a découvert qu’elle était enceinte de son troisième enfant, Jeffrey, aujourd’hui âgé de 17 ans, elle n’avait aucune raison de soupçonner qu’il serait différent. Mais à l’accouchement, les médecins ont annoncé aux parents que leur bébé était porteur de trisomie 21. Une nouvelle qui, loin d’ébranler le couple, l’a conforté en entourant d’amour leur nouveau-né.

Après la naissance de Jeffrey, Jeff a reçu une offre d’emploi et le couple a déménagé dans le Colorado. C’est ici, qu’est né leur quatrième fils, Brendan, aujourd’hui âgé de 15 ans. Sonia et Jeff, qui ne prévoyaient pas de s’arrêter à quatre enfants, ont dû faire face à plusieurs fausses couches consécutives qui les ont amenées à se demander si Dieu n’avait pas un autre plan pour leur famille. C’est ainsi qu’ils ont envisagé l’adoption, après s’être rapprochés du National Down Syndrome Adoption Network, une organisation basée à Cincinnati (État de l’Ohio) qui aide les parents à adopter des enfants porteurs de trisomie.

« Ils sont à nous »

Guidé par sa foi, le couple a accueilli en 2010, Cecilla. Touchée par la trisomie 21, la petite fille venait à peine de naître. Un an après, Jeff et Sonia ont appris une bonne nouvelle : la future naissance de leur fils Augustin. Né en décembre 2012, le petit garçon a aujourd’hui 11 ans. Même si la maison des McGarrity était déjà assez pleine avec six enfants, en 2015, Jeff et Sonia ont à nouveau décidé d’adopter un autre enfant via le National Down Syndrome Adoption Network : Rose-Marie, qui a aujourd’hui 8 ans. Une adoption qui a été suivie par celle de Charlotte en 2018. Tout comme sa sœur adoptive, la petite fille, aujourd’hui âgée de 5 ans, est porteuse de trisomie 21.

Dieu sait comment seront vos enfants et il vous choisit précisément pour les élever.

« Personne ne comprend de quoi sont capables ces belles âmes, avec leur amour inconditionnel et leur acceptation de chaque personne qu’elles rencontrent », a expliqué Sonia à la Catholic News Agency en 2021. Quant au choix qu’il a pris, le couple affirme qu’il suffit « d’ouvrir son cœur pour dire : “Seigneur, je veux aimer autant que tu me donnes de l’amour.” »

Même s’ils affirment ressentir la bénédiction de Dieu sur leur famille, Jeff et Sonia confient que l’adoption n’était pas un choix simple à faire : « Nous ne pensions pas pouvoir tout gérer. Mais il y a eu ce beau moment où nous avons rencontré nos enfants adoptifs et nous nous sommes dit : “Ils sont à nous.” Dieu sait comment seront vos enfants et il vous choisit précisément pour les élever. »

Aider les parents qui attendent des bébés trisomiques

Tandis que Jeff travaille comme directeur musical, Sonia s’occupe de leurs huit enfants. Mais au quotidien, elle peut toujours compter sur l’aide de son époux, tout comme sur ses amis et ses voisins. « J’ai un mari merveilleux. Tous ceux qui nous connaissent disent que nous formons une excellente équipe. Chaque matin, quand il se réveille, il me serre fort dans ses bras et me dit : “Es-tu prête à recommencer aujourd’hui ?’’ Cela me rappelle que quoi qu’il arrive, nous pourrons y faire face ensemble », confie Sonia, qui estime que son « seul travail est d’emmener ses enfants et elle-même au paradis ». « Je fais juste ce que j’ai à faire », souligne-t-elle.

Aujourd’hui, Sonia et Jeff aident d’autres parents qui attendent des bébés trisomiques. Ils offrent leurs conseils, parlent ouvertement de leur expérience parentale, des défis auxquels ils auront à faire face. « Notre objectif a toujours été de dire : “Si vous êtes un parent biologique et que vous avez un diagnostic prénatal, venez rencontrer notre famille. Venez voir à quoi ressemble la vie. Parce qu’il y a de l’inconnu et une peur associée. En plus, avec ce que les médecins disent, cela rend difficile la décision de devenir parents d’un enfant différent’’ », explique Sonia.

Les époux disent d’ailleurs rester ouverts à l’adoption d’un autre enfant trisomique. « Chaque jour est un nouveau défi et une nouvelle aventure. Je regarde notre famille, je regarde les enfants plus âgés s’occuper des plus jeunes, et je me dis : « Quelle bénédiction », glisse Jeff. Bien qu’elle n’ait jamais imaginé qu’elle aurait quatre enfants trisomiques, Sonia estime que Dieu les a appelés « à répandre la joie d’adopter des enfants trisomiques ».

