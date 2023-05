Leo et Ruth Zanger ont célébré leur 67e anniversaire de mariage le 18 avril 2023. Un chiffre déjà particulièrement marquant, mais qui l'est encore plus lorsque l'on sait que Leo et Ruth ont par leur union engendré une descendance de... 147 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

« Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. » Tels sont les mots prononcés par Dieu à Abraham dans le Livre de Genèse (Gn 22, 17). Il semble que Leo et Ruth puissent presque faire concurrence à ce dernier. Ce couple américain de l’Illinois a fêté ses 67 ans de mariage le 18 avril 2023, entourés par leurs… 147 descendants !

Avec 12 enfants, 55 petits-enfants, 73 arrière-petits-enfants et sept arrière-arrière-petits-enfants, impossible de s’ennuyer lors des fêtes de famille. La fille aîné du couple, Linda, est âgée de 66 ans, et le benjamin en a 38.

Tous les membres de la famille sont proches les uns des autres. La plupart d’entre eux vivent à proximité et se voient souvent. Chaque rassemblement de Noël ou de Pâques nécessite une logistique imparable, avec la location d’une grande salle paroissiale et l’achat de plusieurs kilos de nourriture. « Quand nous nous réunissons, c’est une sacrée histoire », avait expliqué l’une des filles du couple, Donna Zanger-Lane, au magazine américain Today en 2015. « Il y a beaucoup de monde, beaucoup d’enfants. On passe toujours un très bon moment. »

Des cadeaux du ciel

« Nous sommes tous très proches. Nous nous réunissons beaucoup. (…) Nous passons beaucoup de temps ensemble. Je sais qu’il y a beaucoup de familles de la moitié de notre taille qui ne se réunissent peut-être qu’une ou deux fois par an, c’est une grâce pour nous », souligne encore Leo Zanger. « Nous accueillons chaque nouvel arrière-petit-enfant comme le premier. La naissance est un miracle, et la vivre à nouveau est une chose merveilleuse. »