Une demande en mariage « papale » !

Assurément, cette jeune femme se souviendra de sa demande en mariage ! Ce mercredi 3 mai, lors de la traditionnelle audience papale où la foule se presse pour écouter et apercevoir le souverain pontife, un fiancé a eu la bonne idée d’emporter dans sa poche la bague destinée à sa dulcinée et de la sortir pile au moment du passage du Pape !

Les moqueurs diront que la fiancée n’avait pas d’autre choix que de dire « oui », les romantiques chrétiens verront dans cette bénédiction un magnifique symbole et l’assurance que le mariage à venir sera béni et porteur de fruits ! Le Pape n’a jamais caché sa joie de voir des jeunes s’engager dans le mariage, et très régulièrement il bénit des couples qui s’engagent dans l’aventure, fortifiés par leur Foi. Cette photo qui a fait le tour du monde, en est une preuve de plus, et les sourires partagés toucheront sans doute de nombreux amoureux.

