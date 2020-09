Ils refont leurs photos de mariage 60 ans après …

Marvin et Lucille Stone sont la preuve qu’un mariage long et heureux est possible. Et leurs photos dans leurs tenues de mariage d’origine sont devenues virales en quelques heures. Mariés en 1960 à Sterling, dans le Nebraska (États-Unis), Marvin et Lucille ont décidé de fêter dignement leurs 60 ans de mariage, noces de diamant, avec une idée originale. Ils ont organisé la traditionnelle séance de photos de mariage, avec une photographe professionnelle, et dans leurs tenues d’origine !

Marvin, 88 ans, porte ainsi son smoking noir avec un nœud papillon assorti et son épouse, Lucille, 81 ans, une spectaculaire robe en dentelle cousue à la main, qu’elle a confectionnée elle-même 60 ans plus tôt !

Surpris par la quantité de réactions enthousiastes déposées après la publication de ces photos sur la page Facebook de la photographe, le couple a raconté son histoire dans les médias américains. Lucille se souvient encore avec précision du « D-Day ». « Mon père a pleuré mais il était bien le seul ! Ma mère était rayonnante, ils pensaient tous les deux que Marvin était parfait, et ça aide quand vos parents aiment la personne que vous épousez ! », raconte-t-elle.

Le couple a eu trois enfants, et explique qu’une bonne communication et des valeurs similaires ont été la clé de leur long et heureux mariage. « Nous sommes tous les deux issus d’un milieu agricole. Nous avons eu toute notre vie des objectifs similaires, et sommes devenus enseignants », confie à son tour Marvin. « Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais nous avons l’objectif principal d’avancer ensemble. Cela a plutôt bien fonctionné et nous n’avons jamais perdu du temps à envisager une séparation ! » Car complète Lucille, « Dès le premier jour, nous avons supposé que le mariage était éternel ». C’est donc cela le secret ?