À 80 ans, il soulève 150 kilos… par amour !

L'amour peut faire faire bien des folies, et ce quel que soit l'âge. C'est ce qu'a montré un homme âgé de 80 ans, prénommé Magne, après avoir soulevé une charge de 150 kilos en salle de musculation. La raison ? Être capable de s'occuper lui-même de son épouse, lourdement handicapée.

L’amour rend aveugle, dit le dicton. Mais il peut aussi rendre plus fort. En témoigne l’incroyable exploit d’un norvégien âgé de 80 ans, prénommé Magne. Le jour de son anniversaire, le 19 septembre 2022, cet octogénaire a atteint son objectif ultime : être capable de soulever à bout de bras une charge de 150 kilos en salle de musculation. Un effort salué par sa coach sur les réseaux sociaux, qui permet d’en savoir un peu plus sur l’histoire de cette prouesse.

L’épouse de Magne souffre d’un handicap physique. C’est la raison pour laquelle Magne a souhaité se muscler davantage afin de lui apporter l’aide dont elle a besoin au quotidien. Le but est de permettre à son épouse de continuer à vivre à la maison et de ne pas être transférée en maison de retraite. Quiconque a connu ou connaît une personne âgée et handicapée physique comprendra immédiatement le genre de besoins auxquels Magne doit être en mesure de répondre : pouvoir la soulever et la soutenir physiquement pour l’aider à se baigner, s’habiller, s’installer d’un fauteuil roulant à table, etc.