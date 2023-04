Livres : retrouvez le top 10 des ventes de La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 24 au 30 mars 2023 dans les librairies de La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

1 PARTAGER PEUT TOUT CHANGER

Salvator

Résumé : par Laurent de Cherisey, Salvator, Galliamard, mars 2023. Défi majeur pour notre société, la solitude impacte surtout les jeunes et les personnes handicapées. Et si le fait de partager cette solitude pouvait tout changer ? C’est l’expérience passionnante que nous livre Laurent de Cherisey qui, à la suite de l’accident de sa sœur Cécile, a cofondé vingt-cinq maisons partagées entre personnes handicapées et jeunes valides. Inspiré par les « Passeurs d’espoir » rencontrés aux quatre coins de la planète, il témoigne de cette innovation sociale : souvent présentés comme « les vraies maisons des intouchables » (en référence au film Intouchables), ces lieux de vie ont contribué au développement de l’habitat inclusif en France. Retrouvez-le en librairie.

2 LES APPRENTIS SORCIERS : TOUT CE QUE L’ON VOUS CACHE SUR L’ARN MESSAGER

Albin Michel

Résumé :par Alexandra Henrion Caude, Albin Michel, mars 2023. Docteure en génétique, l’auteure dénonce les effets secondaires des vaccins à ARN messager injectés à la population durant la pandémie de Covid-19. Selon elle, ils modifieraient le patrimoine génétique, accélèreraient le vieillissement et provoqueraient des malformations de foetus, des fausses couches ainsi que des troubles neurologiques. Retrouvez-le en librairie.

3 CE QU’EST LE CHRISTIANISME

Artège I Les éditions du Rocher

Résumé : par Benoît XVI, Artège, Rocher, mars 2023. Un ouvrage que Benoît XVI a voulu faire publier après sa mort, comme une sorte de testament spirituel, et dans lequel il partage ses ultimes réflexions sur des thèmes fondamentaux de la religion. Il évoque la miséricorde divine, le dialogue avec les autres religions mais aussi avec les autres confessions chrétiennes ou encore la présence eucharistique. Retrouvez-le en librairie.

4 L’art de discerner

Editions Emmanuel

Résumé :par François, Editions Emmanuel, mars 2023. Une réflexion sur le discernement pour apprendre à accueillir ses désirs et à faire les bons choix sous le regard de Dieu. Retrouvez-le en librairie.

5 MOI, L’ÂNE DE JÉRUSALEM

Cerf Cerf

Résumé : par Elisabeth de Lambilly, Cerf, mars 2023. L’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem et la semaine sainte sont racontées du point de vue de l’ânon ayant porté le messie des chrétiens dans la ville. Retrouvez-le en librairie.

8 LETTRE À TOUS CEUX QUI ATTENDENT LA CONSOLATION

Mame

Résumé : par Bénédicte Delelis, Mame, février 2023. Cette lettre de réconfort s’adresse à ceux qui sont dans la peine, qui connaissent l’épreuve. L’auteure conduit les lecteurs à la rencontre de celui qui remplit tous les vides, consume toute douleur. Retrouvez-le en librairie.

7 Abus Sexuels Dans L’Eglise Catholique : Des Scandales Aux Reformes

Tracts Gallimard

Résumé : par Mgr Pascal Wintzer, Gallimard, mars 2023. Face aux scandales liés aux abus sexuels au sein de l’Église qui se multiplient, l’auteur s’interroge sur son rôle en tant qu’archevêque et le devenir de l’institution catholique. Il dénonce tous ces crimes qui mettent à mal l’épiscopat français. Selon lui, plutôt que de vouloir changer l’Église, il faut revoir son organisation et sa gouvernance. Retrouvez-le en librairie.

8 Les Partisans : Kessel Et Druon, Une Histoire De Famille

Gallimard

Résumé : par Dominique Bona, Gallimard, mars 2023. Ce récit des vies entrecroisées de Joseph Kessel, célèbre journaliste et écrivain, et de son très jeune neveu Maurice Druon, fait revivre un demi-siècle d’histoire. Il décrit leur fuite à travers la France occupée en compagnie de la chanteuse Germaine Sablon, leur arrivée à Londres, au cœur de la France libre, où ils écrivent le Chant des partisans, puis leur carrière littéraire après la guerre. Retrouvez-le en librairie.

9 RECONQUÉRIR LE SACRÉ

Editions de l’Observatoire

Résumé : par Sonia Mabrouk, Editions de l’Observatoire, mars 2023. Une réflexion sur la place du sacré dans les sociétés occidentales contemporaines, marquées par le progrès, la science et l’argent. S’appuyant sur les idées de Mircea Eliade, Max Weber ou encore Régis Debray, l’auteure souligne l’urgence de réintégrer le sacré au coeur de l’humanité et de ne pas le laisser aux mains des fanatiques. Retrouvez-le en librairie.

10 LA BLESSURE ET LA Grâce

Cerf

Résumé : par pape François et Andrea Tornielli, Cerf, février 2023. La naissance à Bethléem. Les Noces de Cana. Le Sermon sur la montagne. L’expulsion des marchands du Temple. La résurrection de Lazare. La trahison de Judas. L’arrestation. Le jugement. Le Golgotha. La vie de Jésus est décrite et accompagnée des commentaires du pape François, invitant à entrer dans l’Evangile. Retrouvez-le en librairie.