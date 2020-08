Les Litanies des saints, quand l’Église de la terre appelle à l’aide l’Église du Ciel

Il s’agit certainement de l’une des prières les plus belles et les plus simples. Les Litanies des saints, c’est l’Église de la terre qui appelle à l’aide l’Église du Ciel. Sous le regard de Marie d’abord, mère du Christ, des archanges, des apôtres, des martyrs, des missionnaires et des docteurs de l’Église. À la fin, ce sont les saints propres au diocèse qui sont invoqués dans lequel elles sont récitées qui sont invoqués. Globalement, il est permis d’invoquer les noms de ceux qui sont inscrits dans les Calendriers liturgiques des diocèses et des Instituts religieux mais il est bien évidemment d’insérer dans les Litanies les noms de personnes, dont le culte n’est pas reconnu.

Les Litanies des saints sont traditionnellement récitées ou chantées au cours de au cours de certaines grandes célébrations des sacrements comme la veillée pascale, lors des baptêmes et des ordinations des diacres, des prêtres et des évêques. Elles peuvent aussi être chantées à l’ouverture de la messe de la Toussaint. On les retrouve aussi dans le rite de la dédicace d’une église et d’un autel, au cours des rogations, durant les messes comportant des stations et durant les processions pénitentielles mais aussi « pour ordonner au Malin de s’éloigner dans le cadre des exorcismes et pour recommander les agonisants à la miséricorde de Dieu », détaille le Directoire sur la piété populaire et la liturgie.

Ce qui est fort dans ces litanies, c’est qu’elles contiennent des éléments provenant à la fois de la tradition liturgique et de la piété populaire, illustrant ainsi « la confiance de l’Église dans l’intercession des Saints ». « Elles mettent en valeur son expérience de la communion qui unit l’Église de la Jérusalem céleste et l’Église qui est encore en pèlerinage sur la terre », précise avec justesse la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.