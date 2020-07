Les Litanies de saint Joseph, le meilleur moyen de lui demander d’intercéder pour nous

Saint Joseph patron de l’Église universelle

Patron des familles, des travailleurs et des causes difficiles, saint Joseph occupe une place toute particulière dans le cœur des croyants. Souvent considéré comme le saint le plus prié après Marie , il est un véritable maître de vie intérieure. Chez celui qui était destiné à la haute mission de gardien de la Sainte Famille, la grâce augmentait continuellement dans son âme, rappelle ainsi le père Dominique le Tourneau dans son livre Tout savoir sur saint Joseph. Il y répondait merveilleusement bien, justifiant ainsi son nom qui signifie « Dieu ajoutera ».

Dès le début du XVIIe siècle, les papes Grégoire XV et Urbain VIII rendent la célébration de la solennité de saint Joseph obligatoire pour toute la chrétienté. Sa fête est alors fixée au 19 mars. Quelques années plus tard, au mois de juin 1660, saint Joseph apparaît à un jeune berger assoiffé, près du village de Cotignac, et lui indique une source miraculeuse. L’apparition est immédiatement reconnue par l’évêque du lieu, et les pèlerinages se multiplient. Le 8 décembre 1870, le pape Pie IX décrète saint Joseph patron de l’Église universelle. Près de quarante ans plus tard, le 18 mars 1909, les litanies de saint Joseph sont officiellement approuvées par le Vatican par un décret apostolique de saint Pie X. En voici les deux versions.

Version 1 Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous.

Saint Joseph, priez pour nous.

Illustre descendant de David, priez pour nous.

Lumière des Patriarches, priez pour nous.

Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.

Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.

Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.

Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.

Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.

Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.

Joseph très prudent, priez pour nous.

Joseph très courageux, priez pour nous.

Joseph très obéissant, priez pour nous.

Joseph très fidèle, priez pour nous.

Miroir de patience, priez pour nous.

Ami de la pauvreté, priez pour nous.

Modèle des travailleurs, priez pour nous.

Gloire de la vie de famille, priez pour nous.

Gardien des vierges, priez pour nous.

Soutien des familles, priez pour nous.

Consolation des malheureux, priez pour nous.

Espérance des malades, priez pour nous.

Patron des mourants, priez pour nous.

Terreur des démons, priez pour nous.

Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. V. Dieu l’a établi le chef de sa maison.

R. Et l’intendant de tous ses biens. Prions :

O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux Joseph, pour être l’époux de votre Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que, l’honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour intercesseur dans le ciel : Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Version 2 Seigneur, ayez pitié de nous,

Jésus-Christ, ayez pitié de nous,

Seigneur, ayez pitié de nous, Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,

Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,

Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,

Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous, Sainte Marie, Reine de tout le monde, priez pour nous.

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été justifié avant votre naissance, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été exempt du péché mortel, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été affermi en grâce, priez pour nous.

Saint Joseph, le sommet des Patriarches, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été choisi entre tous pour être l’époux de la sainte Vierge, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été comblé de bénédictions ineffables, priez pour nous.

Saint Joseph que la Reine du ciel a servi, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été appelé père de Jésus-Christ, priez pour nous.

Saint Joseph, tuteur zélé de Jésus-Christ, priez pour nous.

Saint Joseph, nourricier très fidèle de Jésus-Christ, priez pour nous.

Saint Joseph qui le premier après la sainte Vierge avez adoré Jésus-Christ, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez garanti Jésus-Christ de la cruauté d’Hérode, priez pour nous.

Saint joseph qui n’avez point voulu déshonorer la sainte Vierge, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été très cher à Jésus-Christ et à sa Mère, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été rempli en abondance des dons du Saint-Esprit, priez pour nous.

Saint Joseph, homme angélique, priez pour nous.

Saint Joseph qui, selon l’avis de l’Ange avez pris soin de conserver Jésus-Christ, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez porté comme un Ange les ordres de Dieu, priez pour nous.

Saint Joseph qui, comme une des Principautés célestes, avez conduit Jésus-Christ, l’Ange du grand conseil, priez pour nous.

Saint Joseph qui, comme les Vertus célestes, avez servi Jésus-Christ, priez pour nous.

Saint Joseph, plus grand que les Dominations, qui avez été servi par le Roi et par la Reine du ciel, priez pour nous.

Saint Joseph, entre les bras et sur le sein duquel Jésus-Christ s’est reposé comme sur un trône, priez pour nous.

Saint Joseph qui, comme un Chérubin du paradis, avez eu la garde de la Sainte Vierge, priez pour nous.

Saint Joseph, homme séraphique, priez pour nous.

Saint Joseph, très sublime contemplatif, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez expiré entre les bras de Jésus-Christ, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez entendu les concerts des Anges, priez pour nous.

Saint Joseph qui avez été le précurseur de Jésus-Christ aux limbes, priez pour nous.

Saint Joseph qui êtes ressuscité avec Jésus-Christ comme les autres patriarches, priez pour nous.

Saint Joseph jouissant d’une manière toute particulière de la gloire du ciel, priez pour nous.

Saint Joseph, notre cher protecteur et défenseur, priez pour nous. Par la Passion de votre cher Fils, Seigneur, exaucez votre peuple.

Par la virginité de la bien-aimée Mère de votre Fils, Seigneur, sauvez votre peuple.

Par la fidélité de saint Joseph, Seigneur protégez votre peuple. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, ayez pitié de nous.

Seigneur, ayez pitié de nous. V. Priez pour nous, bienheureux saint Joseph.

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions :

Dieu tout puissant et miséricordieux, qui avez choisi Joseph, fils de David, pour être l’époux de la bienheureuse Vierge Marie votre Mère, et votre nourricier, faites, s’il vous plaît, que, par ses prières et par son intercession, votre Église jouisse d’une profonde paix, et parvienne à la joie de votre présence éternelle. O Dieu qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit il.