Les Litanies du Sacré-Cœur, le meilleur moyen de comprendre l’amour du Christ pour les hommes

« J’invite tous les fidèles à poursuivre avec piété leur dévotion au culte du Sacré- Cœur de Jésus, en l’adaptant à notre temps, pour qu’ils ne cessent d’accueillir ses insondables richesses, qu’ils y répondent avec joie en aimant Dieu et leurs frères, trouvant ainsi la paix, entrant dans une démarche de réconciliation et affermissant leur espérance de vivre un jour en plénitude auprès de Dieu, dans la compagnie de tous les saints ». Lancée par Jean Paul II en 1999 à l’occasion du 100anniversaire de la consécration au Sacré-Cœur, cette invitation à prier le Sacré- Cœur de Jésus est encore aujourd’hui brulante d’actualité.

Prier le Sacré-Cœur de Jésus, c’est contempler l’amour débordant du Christ pour les hommes, c’est fixer son attention sur le cœur aimant de Jésus, infiniment compatissant et miséricordieux. « L’Église contemple le cœur du Sauveur de l’humanité et se laisse guider par lui jusqu’au plus profond du mystère de l’amour où se rencontrent l’homme et Dieu », souligne l’Église catholique.

Les Litanies du Sacré-Cœur de Jésus, popularisées vers 1720 par la Vénérable Anne-Madeleine Remuzat, visitandine religieuse de Marseille, ont été d’un puissant secours lors de la terrible peste qui dévasta la cité phocéenne à cette époque. Légèrement modifiées par la Sacrée Congrégation des Rites, elles comptent aujourd’hui 33 invocations qui correspondent aux 33 années de vie du Christ. On peut les diviser en trois parties : « les excellences fondamentales du Cœur de Jésus », « les amabilités et les attraits du Cœur de Jésus » et « le rôle prioritaire du Cœur de Jésus ». Elles ont été reconnue comme prière officielle, liturgique pour l’Église universelle le 2 avril 1899.

Seigneur, ayez pitié de nous!

Ô Christ, ayez pitié de nous!

Seigneur, ayez pitié de nous!

Jésus, écoutez-nous.

Jésus, exaucez-nous.

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Mère, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, d’une infinie majesté, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, temple saint de Dieu, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude de la Divinité, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous tous, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous invoquent, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, broyé à cause de nos crimes, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, percé par la lance, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, délices de tous les saints, ayez pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez-nous.

Jésus, doux et humble de cœur, rendez notre cœur semblable au vôtre.

Prions. Dieu tout-puissant et éternel, considérez le Cœur de votre Fils bien-aimé ainsi que les louanges et les satisfactions qu’il vous a offertes au nom des pécheurs: à ceux qui implorent votre miséricorde, accordez avec bienveillance le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec vous, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Ainsi-soit-il.