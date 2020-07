Le cri du cœur d’Alice, maman d’Isaac, porteur de trisomie 21

« C’est une vie trop belle qu’on vit depuis quatre mois »

« Bonjour à tous, je m’appelle Alice, j’ai 26 ans, et il y a quatre mois ma vie a changé puisque je suis devenue maman ». Jusque-là, rien de très nouveau, peut-on se dire en regardant Alice Drisch, casquette vissée sur le crâne et créoles aux oreilles, qui prend la parole dans une vidéo pour raconter sa vie de mère. Seulement, sa vie de maman à elle est un poil particulière puisqu’Isaac, son fils, est porteur de trisomie 21. Et alors que le projet de loi bioéthique est en ce moment débattu à l’Assemblée nationale , et avec lui la question de l’extension du diagnostic pré-implantatoire aux aneuploïdies (DPI-A), rejeté le 7 octobre 2019, la jeune femme a souhaité livrer son témoignage, elle qui a découvert le handicap de son enfant à la naissance. Diffusée sur les réseaux sociaux, sa vidéo a déjà récolté près de 100.000 vues.

« Sur le coup c’était un peu un tsunami », assume-elle. Et pourtant, « depuis quatre mois, notre vie, elle n’a jamais été aussi fantastique », poursuit-elle. « Grâce à la trisomie d’Isaac, on a rencontré des tas de gens, des gens merveilleux, plein d’enfants trisomiques… C’est une vie trop belle qu’on vit depuis quatre mois et qui est tellement positive, tellement remplie d’amour, tellement remplie de joie », s’exclame la jeune femme qui souhaite porter un regard humain et bienveillant sur le handicap.

⛔️ BARRAGE LOI DPI-A ⛔️Il y a quelques jours notre chère amie Clotilde Noel, fondatrice de Tombée du Nid nous a appelé à l'aide pour nous expliquer que la loi DPI-A qui a été rejeté à l'automne dernier et va être revoté ce mercredi.Avec Vincent Drisch on est choqué, que cette loi soit remise sur la table. C'est une loi violente envers toutes les personnes trisomiques et plus largement les personnes handicapés, et évidemment pour tous les parents d'enfants handicapés. Le handicap est une chance pour la société , quand certains députés qualifient les personnes T21 de « légumes » et de « malédictions » pour les familles. Venez passez une journée avec Isaac messieurs les députés si vous voulez ?La loi va être voté ce mercredi. On peut tous chacun faire barrage et en, en parlant en story. Suivez tombée du nid, partagez sa vidéo, partagez la mienne si le 💛 vous en dis.Peut être que nos vidéos arriveront jusqu'aux députés ? Et même peut être jusqu'à Emmanuel Macron ?Peut être qu'on arrivera à les toucher en plein cœur et les humaniser un peu ? 👊🏻 Tout est possible à celui qui croit. Vive le handicap. Vive la différence. Vive les personnes qui sont mises sur le côté. ➡️ PRÉCISION : je ne rejoinds aucun parti politique, ni aucun courant politique c'est juste mon coeur de maman d'un petit gourmand qui parle ce soir 🤍

« Le handicap, ça nous ouvre à nos propres limites, ça nous ouvre à nos propres fragilités, ça nous ouvre à nos propres faiblesses, et la faiblesse elle fait partie intégrante de la vie humaine, du cœur de l’homme », lance-t-elle. Mettant en garde contre le danger d’une société déshumanisée, cette mère défend sa vision et invite ceux qui le souhaitent à dire non à une loi qui nierait les plus fragiles : « Moi je crois qu’une société, elle est inspirante quand on honore les personnes handicapées, quand on honore la différence, quand on honore les personnes trisomiques, quand on aide les personnes qui sont mises sur le côté ».