La méthode de saint Paul pour maintenir l’unité

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une manière digne de votre vocation :

ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ;

ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit.

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,

un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.

Rechercher et tenter de préserver l’unité dans le monde est un objectif louable, audacieux… et difficile à accomplir. L’unité nécessite une coopération de la part de toutes les parties présentes et s’inscrit dans la durée. Dans sa lettre aux Éphésiens ( Ep 4: 1-6 ), saint Paul donne un précieux conseil, à la fois simple et profond, pour celles et ceux qui désirent trouver et préserver cette unité.

Humilité, douceur, patience et compréhension… Pas toujours facile au quotidien ! Et pourtant, c’est à cela que le Christ nous appelle. Être humble, traiter les auteurs avec douceur, bienveillance et amour. Bien souvent, un de ces ingrédients clefs manque à nos actions, nous entrainant ainsi sur une pente glissante et menaçant l’unité de ce que nous entreprenons.

Alors, par-dessus tout, à chacun de s’attacher au Christ et de le laisser nous unir à lui par un lien qui ne peut se rompre. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu », résume si bien saint Matthieu dans son évangile (Mt 5 :9).

Découvrez aussi les conseils des saints pour contribuer à la paix dans le monde :