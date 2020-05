Célébrer le 7e dimanche de Pâques à la maison Le 24 mai 2020

Avec le concours de la revue Magnificat.

Mode d’emploi :

Si l’on est seul, on peut lire simplement cette célébration, d’un seul cœur et d’un seul esprit avec l’Église. On pourra aussi

* * *

7e DIMANCHE DE PÂQUES

Célébration de la Parole

« Je t’ai glorifié sur la terre,

en accomplissant l’œuvre

que tu m’avais donnée à faire. »

* * *

On est assis.

Celui qui guide la célébration prend la parole :

Frères et sœurs,

par l’Evangile de ce dimanche,

l’Église nous invite à contempler,

avec émerveillement,

l’unité bouleversante qui,

au cœur de la trinité divine,

règne entre le Père et le Fils.

Or, rendez-vous compte,

c’est l’entrée-même dans cette intimité

qui nous est promise !

C’est la vie éternelle dans cette intimité bienheureuse

qui est notre raison d’être !

En nous inscrivant dans cette bouleversante perspective,

l’Eglise nous prépare à fêter la Pentecôte,

dimanche prochain.

Car, précisément, au cœur de la Trinité,

c’est l’esprit Saint qui personnifie

le lien d’amour et d’unité entre le Père et le Fils,

et c’est le don de l’Esprit Saint

qui va nous y donner part.

Alors, frères et sœurs,

n’allons pas attendre l’Esprit divin passivement.

Mais au contraire, à la manière des apôtres,

soyons assidus à la prière,

unis dans la charité,

et portés par une invincible Espérance.

Pause

On garde une minute de silence.

Puis, celui qui guide la célébration dit la prière suivante :

Ô Jésus, Fils de Dieu, notre Sauveur :

voici que, en ce dimanche,

nous sommes empêchés de perpétuer,

par la célébration de l’Eucharistie,

l’offrande que tu fis de ta vie pour tes brebis :

plus que jamais, tu nous demandes de l’actualiser,

en nous aimant les uns les autres

comme tu nous as aimés.

Ainsi soit-il.

Après un instant de silence, on se lève.

Tous se signent en disant :

℣. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Celui qui guide la célébration poursuit :

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu

et pour qu’elle nous guérisse,

nous nous reconnaissons pécheurs.

On dit ensuite le rite pénitentiel :

℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon.

℟. Nous avons péché contre toi.

℣. Montre-nous ta miséricorde.

℟. Et nous serons sauvés.

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.

℟. Amen.

On dit ou on chante :

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

℣. Ô Christ, prends pitié

℟. Ô Christ, prends pitié

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

On dit ou on chante le Gloria :

℟. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,

Nous te glorifions, nous te rendons grâce,

pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde,

prends pitié de nous

Toi qui enlèves le péché du monde,

reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,

prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut,

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

℟. Glória in excélsis Deo

et in terra pax homínibus bonae voluntátis.

Laudámus te, benedícimus te,

adoramus te, glorificámus te,

gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam,

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,

qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;

qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.

Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,

tu solus Altíssimus, Jesu Christe,

cum Sancto + Spíritu : in glória Dei Patris.

Amen.

Celui qui guide dit la prière suivante :

Entends notre prière, Dieu notre Père :

Nous croyons que le Sauveur des hommes

est auprès de toi dans la gloire

et qu’il n’en demeure pas moins toujours avec nous

jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis.

Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit,

maintenant et pour les siècles des siècles.

℟. Amen.

On s’assied.

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

℣. Parole du Seigneur.

℟. Nous rendons grâce à Dieu.

(Ps 26, 1, 4, 7-8)

℣. Parole du Seigneur.

℟. Nous rendons grâce à Dieu.

Après un temps de silence, tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de l’Évangile.

℟. Alléluia. Alléluia.

℣. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.



℟. Alléluia. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a)

En ce temps-là,

Jésus leva les yeux au ciel et dit :

« Père, l’heure est venue.

Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.

Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,

il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

Or, la vie éternelle,

c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,

et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.

Moi, je t’ai glorifié sur la terre

en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.

Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,

de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.

J’ai manifesté ton nom

aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.

Ils étaient à toi, tu me les as donnés,

et ils ont gardé ta parole.

Maintenant, ils ont reconnu

que tout ce que tu m’as donné vient de toi,

car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :

ils les ont reçues,

ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,

et ils ont cru que tu m’as envoyé.

Moi, je prie pour eux ;

ce n’est pas pour le monde que je prie,

mais pour ceux que tu m’as donnés,

car ils sont à toi.

Tout ce qui est à moi est à toi,

et ce qui est à toi est à moi ;

et je suis glorifié en eux.

Désormais, je ne suis plus dans le monde ;

eux, ils sont dans le monde,

et moi, je viens vers toi. »