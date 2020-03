Cinq idées pour continuer le catéchisme à la maison

Lire en amont l’Evangile du dimanche

Plus de messe à proprement parler, plus de cours de catéchisme, plus de réunions avec les enfants de chœur ni de sorties scoutes… Si les adultes arrivent à garder un lien spirituel avec la communauté des croyants à travers l’union de prière et la communion de désir , ceci est beaucoup moins aisé pour les enfants. Comment continuer à éveiller leur foi naissante malgré le confinement ? Outre la prière familiale et les célébrations de la Parole à domicile , il existe de nombreuses ressources pour assurer la continuité catéchistique.





Lire et échanger sur le texte de l’Evangile du dimanche qui suit est l’occasion de découvrir un passage de la vie de Jésus et d’éveiller la foi des enfants. Fixez un moment dans la semaine, toujours le même, pour prendre le temps de lire le texte de la Bible, et de se l’approprier. Pour vous y aider, les éditions Mame mettent à disposition des ressources pour éclairer le texte de chaque dimanche jusqu’à Pâques. L’onglet « Découvrons la Parole » offre un bon support pour souligner le message clé de l’Evangile et donner des pistes pour l’appliquer dans nos vies. Sur cette même page sont proposés des dessins animés très courts mettant en scène l’Evangile des prochains dimanches jusqu’à Pâques. Les enfants ne diront certainement pas non !

Ecouter des vies de saints sur Deezer ou Spotify

Depuis une semaine, vous avez déjà épuisé tous les livres de votre bibliothèque « pieuse ». Pas de panique, les éditions Mame proposent tous les jours d’écouter ou de réécouter sur Deezer et Spotify un de leurs beaux livres audio parmi les collections « Graines de saints », « Loupio » et « la Bible racontée pour les petits ». Une manière ludique de se familiariser avec quelques grands saints de l’Eglise (sainte Thérèse, saint François d’Assise, Mère Teresa), des épisodes de la Bible ou de suivre les aventures édifiantes du jeune Loupio.

Regarder des vidéos dédiées

Capture YouTube Ecole de la messe - 22 mars 2020 - Père O'Mahony

Les catéchistes ne sont pas en reste pour trouver des idées innovantes pour continuer les cours de caté à distance. Ainsi, le père O’Mahony de la paroisse saint Jean-Baptiste de la Salle à Paris, qui prépare notamment des futurs communiants, propose sur YouTube des vidéos de son « école de la messe ». Vingt minutes d’enseignement adressées spécifiquement aux enfants pour leur faire découvrir et aimer la messe. C’est aussi l’idée du père Emmanuel d’Andigné, à Segré-en-Anjou (Maine-et-Loire). Le curé de la paroisse saint-René poste tous les jours sur YouTube une vidéo intitulée « corocaté » pour les enfants de sa paroisse, et les autres. Autre proposition, de la communauté de l’Emmanuel cette fois : un enseignement de dix minutes sur le thème du combat spirituel, en lien avec le parcours de catéchisme « Dieu avec Nous ».

Profiter d’un numéro offert de la revue Transmettre

La revue « Transmettre », spécialisée dans l’enseignement du catéchisme, offre de télécharger gratuitement son numéro 220 intitulé « Le Big-Bang pascal ». Une mine d’or pour aborder avec les enfants le grand mystère pascal : des réponses aux questions, un rituel familial pour les tout-petits, un petit carnet pour prier les mystères glorieux du Rosaire, un commentaire de l’évangile avec son bricolage sur le tombeau vide, une lecture d’image sur l’apparition de Jésus à Marie Madeleine… Bref, un condensé qui vous accompagnera de manière riche et intelligente jusqu’à Pâques.

Se détendre avec des cahiers d’activités cathos

@Mame Cahier d'activités de Carême et de Pâques

Même en coloriant, les enfants peuvent appréhender un passage de la Bible. Les éditions Mame mettent également à disposition un grand nombre de coloriages et de cahiers d’activité en lien avec la Bible, les saints, le temps du Carême et de Pâques. Des rébus, des labyrinthes, des numéros à relier, des jeux des différences… Autant de petites activités pour passer le temps, sans perdre de vue la joie de la Résurrection du Christ qui approche.