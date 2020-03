Voici comment célébrer, à la maison, le 4e dimanche de Carême

Mode d’emploi pour sanctifier ce dimanche

* * *

Dimanche de Laetare

Célébration de la Parole

« Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. »

* * *

Tous sont assis. Le Conducteur de la célébration prend la parole :

Frères et sœurs,

Ce [matin], en ce 4e dimanche de Carême,

des circonstances exceptionnelles nous empêchent de participer

à la célébration de l’Eucharistie.

Néanmoins, nous savons bien que lorsque nous nous réunissons

pour prier en son Nom,

le Christ Jésus est présent au milieu de nous.

Et nous croyons que lorsqu’on lit l’Écriture en Église,

c’est le Verbe de Dieu lui-même qui nous parle.

Sa parole est alors une vraie nourriture pour notre vie.

C’est pourquoi nous allons ensemble,

en communion avec toute l’Église,

nous mettre à l’écoute de cette Parole.

Pause

Ce 4e dimanche de carême est aussi appelé

dimanche de Laetare parce que la Prière d’ouverture

commence par le passage d’Isaïe :

Au mi-chemin du temps de pénitence du carême,

voici que l’Eglise nous invite a faire une pause,

pour déjà en discerner le but : la joie parfaite de Pâques,

et déjà en savourer l’avant-goût.

Pause

Frères et sœurs,

au cœur de nos tribulations,

au plus profond de nos épreuves,

voici que l’Eglise nous invite à en contempler

et à en désirer la fin ultime :

la résurrection bienheureuse qui nous est promise

par Jésus le Christ notre Sauveur,

avec lui et en lui.

Maintenant, nous nous préparons à ouvrir nos cœurs,

en faisant silence.

Après un vrai temps de silence, tous lèvent et se signent en disant :

℣.: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

℟. Amen.

Le Conducteur poursuit :

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu

et pour qu’elle nous guérisse,

nous nous reconnaissons pécheurs.

On dit ensuite le rite pénitentiel. Par exemple :

℣.: Seigneur, accorde-nous ton pardon.

℟. Nous avons péché contre toi.

℣.: Montre-nous ta miséricorde.

℟. Et nous serons sauvés.

℣.: Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;

qu’il nous pardonne nos péchés

et nous conduise à la vie éternelle.

℟. Amen.

On dit ou on chante :

℣.: Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

℣.: Ô Christ, prends pitié

℟. Ô Christ, prends pitié

℣.: Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

Le Conducteur dit l’oraison :

Réjouissez-vous avec Jérusalem,

exultez à cause d’elle, vous qui l’aimez !

Avec elle, soyez pleins d’allégresse,

vous tous qui portez son deuil !

Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l’abondance de sa joie.

℟. Amen.

On prend les lectures de la messe de ce 4e dimanche de Carême.

Celui qui est chargé de faire la première lecture reste debout pendant que les autres s’assoient.

PREMIÈRE LECTURE

David reçoit l’onction comme roi d’Israël

lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là.

℣.: Parole du Seigneur.

℟. Nous rendons grâce à Dieu.

Celui qui est chargé de faire la lecture du psaume se met debout, les autres restent assis.

PSAUME

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure . ℟.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom . ℟.

Celui qui est chargé de faire la deuxième lecture se met debout.

DEUXIÈME LECTURE (Ep 5, 8-14)

« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera »

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera.

℣.: Parole du Seigneur.

℟. Nous rendons grâce à Dieu.

Tous se lèvent au moment où l’on dit ou chante l’acclamation de l’Évangile.

℣.: Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! ℟.

℣.: Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.

Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

℟. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

L’Évangile, cependant, n’est pas proclamé, mais simplement lu.

S’il y a de jeunes enfants, on peut ne lire que la lecture brève.

Celui qui en fait la lecture se contente de dire, avec sobriété :

ÉVANGILE (Jn 9, 1-41)

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait »

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, en sortant du Temple,

Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance.

Arrêt de la lecture brève

Ses disciples l’interrogèrent :

« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? »

Jésus répondit :

« Ni lui, ni ses parents n’ont péché.

Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui.

Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé,

tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler.

Aussi longtemps que je suis dans le monde,

je suis la lumière du monde. »

Reprise de la lecture brève

Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ;

puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit :

« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé.

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant

– car il était mendiant – dirent alors :

« N’est-ce pas celui qui se te nait là pour mendier ? »

Les uns disaient : « C’est lui. »

Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »

Mais lui disait : « C’est bien moi. »

Arrêt de la lecture brève

Et on lui demandait :

« Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? »

Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue,

il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’

J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. »

Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? »

Il répondit : « Je ne sais pas. »

Reprise de la lecture brève

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle.

Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue

et lui avait ouvert les yeux. À leur tour,

les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.

Il leur répondit :

« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. »

Parmi les pharisiens, certains disaient :

« Cet homme-là n’est pas de Dieu,

puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »

D’autres disaient :

« Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? »

Ainsi donc ils étaient divisés.

Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle :

« Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? »

Il dit : « C’est un prophète. »

Arrêt de la lecture brève

Or, les Juifs ne voulaient pas croire

que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir.

C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents

et leur demandèrent :

« Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ?

Comment se fait-il qu’à présent il voie ? »

Les parents répondirent :

« Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle.

Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ;

et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus.

Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. »

Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs.

En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord

pour exclure de leurs assemblées

tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ.

Voilà pourquoi les parents avaient dit :

« Il est assez grand, interrogez-le ! »

Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent

l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent :

« Rends gloire à Dieu !

Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. »

Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien.

Mais il y a une chose que je sais :

j’étais aveugle, et à présent je vois. »

Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? »

Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté.

Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ?

Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? »

Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ;

nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples.

Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ;

mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. »

L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant !

Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux.

Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs,

mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce.

Jamais encore on n’avait entendu dire

que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance.

Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »

Reprise de la lecture brève

Ils répliquèrent :

« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance,

et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors.

Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »

Il répondit :

« Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »

Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »

Il dit : « Je crois, Seigneur ! »

Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors :

« Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement :

que ceux qui ne voient pas puissent voir,

et que ceux qui voient deviennent aveugles. »

Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui

entendirent ces paroles et lui dirent :

« Serions-nous aveugles, nous aussi ? »

Jésus leur répondit :

« Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ;

mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’,

votre péché demeure. »