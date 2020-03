Un bienfait insoupçonné du confinement : la prière familiale

En cette période de confinement, les bonnes intentions en terme d’organisation de la vie de famille sont légions : les réseaux sociaux regorgent d’astuces pour occuper la famille réunie sous le même toit et véhiculent des photos d’emplois du temps minutieusement concoctés par chaque famille. On y retrouve le travail scolaire en bonne place le matin, des activités type bricolage, cuisine, rangement l’après-midi et une petite heure d’écran en fin de journée.

Cependant, n’est-ce pas l’occasion de réserver aussi une petite plage horaire pour prier ensemble ? Dans la majorité des cas, les parents sont tous les deux présents à la maison, relativement disponibles et en possession d’un bien rare jusque-là : le temps ! Le confinement peut être ainsi l’occasion de réinventer la prière familiale, la placer le matin plutôt que le soir pour bien commencer la journée et confier les personnes les plus vulnérables, tous les malades, leurs proches et le personnel soignant. Une manière de changer son style de vie pour y laisser une plus grande place au Seigneur.

Plusieurs magnifiques prières sont proposées en cette période si particulière. Vous pouvez vous unir à ce chapelet familial récité en direct depuis un compte Instagram à 8h30 tous les matins ou à la prière du sanctuaire de Notre-Dame du Laus à midi. Vous pouvez prier saint Joseph ou encore saint Roch, particulièrement réputés pour lutter contre les épidémies. Le diocèse de Bordeaux invite à réciter cette prière à la Vierge Marie, la plus ancienne qui soit connue. Le diocèse de Pontoise vénère Notre-Dame de Pontoise, invoquée depuis le Moyen-Age pendant les périodes d’épidémie. Le diocèse de Lyon invite à prier Notre-Dame de Fourvière qui a déjà sauvé la ville à deux reprises. Le pape François a diffusé ce mercredi 11 mars une prière spéciale à la Vierge Marie. Enfin, le sanctuaire de Lourdes propose une neuvaine à partir de ce mardi 17 mars, afin « de vivre cet événement avec la sérénité la plus grande possible et dans l’Espérance du Christ vainqueur de la mort ».