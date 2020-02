« À deux, c’est mieux », quand le Bon Marché célèbre le mariage…

À quelques jours de la Saint-Valentin, le Bon Marché Rive Gauche célèbre l’amour avec une attention privilégiée dédiée au mariage . Du 8 février au 19 avril, le grand magasin parisien accueille une nouvelle exposition À deux c’est mieux. En effet, le couple occupe le cœur de l’évènement, juste au début de la saison des mariages.

Un espace exclusif dédié au mariage est inauguré avec une sélection de créations et d’accessoires spécialement conçues pour se dire « oui » sans oublier les bagues de fiançailles et les alliances. Pour l’occasion, une collaboration exceptionnelle de la marque de robes de mariée sur-mesure Les Merveilleuses qui s’associe à une autre marque Couronnes de Victoires spécialisée en bijoux pour mariage en fleurs et strass. Les tenues de cortège pour les enfants ne sont pas en reste, avec des créations imaginées par plusieurs créateurs.

Outre les moments de complicité à deux dans la préparation du mariage, l’exposition prévoit en parallèle les activités qui célèbrent l’amour en famille. Des ateliers dont les cours de cuisine accompagnent l’exposition en proposant aux familles, aux enfants comme aux jeunes mariés d’apprendre à cuisiner ensemble, une des plus belles manières d’exprimer et de partager l’amour avec les autres.

