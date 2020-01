Trouver une jolie robe de mariée sans se ruiner, c’est possible

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Si la robe de mariée d’un grand créateur fait rêver, son prix beaucoup moins. Par manque de moyen ou par conviction, les futures mariées sont de plus en plus nombreuses à délaisser la robe de couture en préférant l’option plus abordable. En 2020, dénicher sa robe de mariée dans une enseigne de prêt-à-porter n’a rien de honteux. Au contraire, c’est un choix stratégique permettant de couvrir toutes les dépenses nécessaires et coûteuses d’un mariage.

Pour la future mariée, le choix d’une robe de mariée à prix raisonnable permet probablement de rester beaucoup plus sereine le fameux jour J. Posez-vous les bonnes questions : est-ce que porter une robe de créateur avec un prix à quatre chiffres est la meilleure preuve de votre amour ? Rien n’est moins sûr ! Sans se ruiner, vous pouvez être élégamment habillée d’une très jolie robe blanche le jour du mariage religieux. Plutôt que les showrooms d’enseignes spécialisées, vous pouvez en effet vous tourner vers le prêt-à-porter qui propose depuis quelques années une réelle alternative aux grandes maisons ou aux petits ateliers de sur-mesure. Les futures mariées ne s’y trompent pas. Elles optent de plus en plus pour cette solution moins onéreuse.

Voici notre sélection de dix belles robes mariées à prix doux et dans l’air du temps. On aime leur simplicité, leur côté bohème pour certaines, modernes pour d’autres ou encore vintage… Ainsi, pour moins de 400 euros, vous serez une mariée resplendissante, prête à prononcer vos vœux devant Dieu et à épouser celui qui, émerveillé, s’engagera à partager toute sa vie avec vous.